Michelle Renaud defiende su noviazgo con Danilo Carrera ante las críticas.

Apenas el pasado fin de semana la pareja formada por Michalle Renaud y Danilo Carrera hicieron de manera oficial su noviazgo, luego de que se especulara que desde el 2018 ya mantenían una relación, lo que le generó cientos de críticas; que tras dicha situación y luego de confirmar el amorío, la actriz tuvo que salir a dejar en claro que se encuentra llena de felicidad por la relación que han formado.

“A mí también me sorprendió porque en realidad siempre hemos tenido muy buena amistad y bueno pues no sé, cuando llega el amor, llega el amor (…) Estoy muy contenta y muy enamorada”, afirmó Michelle Renaud sobre su relación con Danilo Carrera.

De igual manera la guapa Michelle Renaud dejo ver que ya estaban muy unidos por la gran amistad que tenían tiempo atrás. Misma que surgió cuando ambos coincidieron cuando protagonizaron la telenovela “Hijas de la Luna”.

Michelle Renaud le pone cara a las críticas por romance con Danilo Carrera

“Nos estamos dando la oportunidad de conocernos como pareja (…) Me gusta mucho el hombre que es conmigo por cómo me hace sentir (…) Hace que me enamore de mí misma todos los días. Lo admiro mucho por el hombre que es y el gran corazón que tiene”, declaró a la revista TVyNovelas.

Luego de los fuertes rumores que se dieron desde el inicio de la telenovela mencionada, salieron en su momento a desmentirlo ya que ambos se encontraban casados y que las especulaciones empezaron a surgir debido a que tuvieron una gran química en las grabaciones de las “Hijas de la Luna”.

Pero la actriz Michelle Renaud tuvo que salir a desmentir las acusaciones, confirmando que su romance se ha dado hace pocos meses y lo dio a conocer apenas el pasado fin de semana en las redes sociales con una fotografía donde aparece besando a Danilo Carrera.