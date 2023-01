Michelle Renaud asegura que morirá joven; por ello documenta su vida en Instagram

Michelle Renaud revela que siente que morirá joven.

Michelle Renaud habló de las fuertes críticas que ha enfrentado por compartir gran parte de su vida en redes sociales, revelando que su decisión se debe a que busca tener un registró de todo lo que ha vivido a lo largo de los últimos años, ya que asegura que morirá joven y desea que su hijo conozca su vida.

En La Verdad Noticias te hemos dado a conocer que Michelle Renaud es una de las famosas en México que más activa se mantiene en redes sociales, pues nunca tiene reparos en compartir parte de sus éxitos e inclusos fracasos amorosos.

Ante ello, Michelle Renaud generó gran polémica y acaparó los reflectores de los chismes de la farándula, al asegurar que morirá joven.

Michelle Renaud presiente que morirá pronto

¿Qué dijo Michelle Renaud sobre la muerte?

La actriz Michelle Renaud fue invitada al programa “Netas Divinas”, donde se sinceró sobre su decisión de compartir muchos detalles de su vida privada en Instagram, y sorprendió al revelar que es una forma de documentar su vida para que su hijo pueda conocerla un poco más, pues presiente que morirá joven.

“He sido tan afortunada en la vida y me va tan padre, que siento que me voy a morir joven. Siempre ha habido este rollo mío de 'no sé cuanto voy a durar aquí'. Y encontré en mi Instagram, la manera en como le voy contando mi vida a mi hijo” dijo.

Al ser cuestiona sobre porque no escribe un libro o simplemente recopila sus sentimientos de una forma más privada para su hijo, la actriz aseguró que su cuenta de Instagram le resulta una forma más sencilla, además de que le gusta regresar a sus publicaciones anteriores y reflexionar sobre su vida.

De igual forma, la actriz, quién mantiene una relación muy pública con Matías Novoa, contó que en sus redes sociales es muy sincera y muestra su verdadera personalidad y forma de ver la vida.

¿Qué le pasó a la madre de Michelle Renaud?

Michelle Renaud asegura que siente la presencia de su mamá.

Durante su participación en “Netas Divinas”, la actriz Michelle Renaud reveló que después del fallecimiento de su mamá, dejo de tenerle miedo a la muerte, razón por la que su presentimiento sobre un descenso siendo joven no le atemoriza e incluso contó que habla del tema con su hijo, sin tabú.

Michelle Renaud contó que su madre falleció cuando tenía 50 años de edad, y desde entonces siempre ha sentido una conexión con ella.

