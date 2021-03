Michelle Renaud afirma que ella ve la maternidad como “un camino hermoso”

La estrella de telenovelas, Michelle Renaud, quien hace unos días terminó su noviazgo con el actor Danilo Carrera, decidió compartir una adorable postal junto a su pequeño hijo Marcelo.

Además, en la publicación de Instagram, la guapa actriz decidió reflexionar sobre su experiencia como mamá.

Con 32 años, Michelle es una orgullosa mamá que constantemente comparte sus mejores momentos a lado de su primogénito, que tuvo de su ex matrimonio con Josué Alvarado.

Pero en esta ocasión, la actriz de “Quererlo Todo”, escribió un mensaje donde afirmó que para ella, la maternidad siempre fue algo hermoso.

“Marcelo. Tengo tanto que agradecer a la vida por regalarme este bebé mágico que me enseña tanto, me llena el corazón y me hace muy feliz" comenzó su post la famosa.

“Para mi la maternidad ha sido un camino hermoso y muy divertido donde más que tener que sacrificar cosas puedo decir que me ha hecho crecer más como mujer y que me a ayudado a encontrar la mejor versión de mí”, declaró la ex “Rebelde”, Michelle Renaud.

Michelle Renaud aún no supera a Danilo Carrera

Los fans de la actriz de Televisa no se sorprenden de que Michelle declare que ser mamá es una de las mejores cosas que está viviendo, ya que esta fue una de las razones por las que terminó con Danilo hace algunas semanas atrás.

Michelle y Danilo afirmaron que no tendrán nueva pareja muy pronto, ya que ambos aún se aman, pero decidieron tomar caminos separados porque no tienen los mismos planes de vida/Foto: Voces Críticas

Y es que el actor ecuatoriano de 32 años y la mexicana se separaron por tener “planes de vida” distintos, puesto que Renaud desea muy pronto tener más hijos y formar una familia, mientras que Carrera se está enfocando en sus proyectos laborales.

No obstante, hace poco, tanto Michelle como Danilo aseguraron en “Despierta en América” que ellos aún se tienen mucho amor y respeto, por lo que continúan viviendo el luto de su separación, y no piensan tener una nueva pareja por ahora.

¿Crees que Michelle Renaud y Danilo Carrera deberían regresar?, ¿Te gusta que la actriz comparta los momentos junto a su hijo? En La Verdad Noticias queremos saber tu opinión.

