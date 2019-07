¡Michelle Renaud INSULTADA por su ex esposo por su nueva relación!

A mediados de junio, Michelle Renaud y Danilo Carrera confirmaron su relación a través de una romántica fotografía, la cual acompañaron con la frase:

“Te amo”.

Aunque, mencionó que el tema de su noviazgo lo encaró con su exesposo, en una reciente entrevista con la periodista Mara Patricia Castañeda, la actriz se atrevió a confesar que cuando el tema salió a la luz, Josué Alvarado le habló para insultarla y reclamarle por el hecho.

La protagonista de telenovelas, indicó que el papá de su hijo Marcelo se comunicó con ella para preguntarle si era verdad que le había sido infiel con el galán ecuatoriano, a lo que Renaud tuvo que tranquilizarlo mientras negaba los hechos y le echaba la culpa a la prensa:

“Mi respuesta fue: tú sabes lo que tuvimos, por favor, sabes cómo es la prensa y me dijo como ‘ok, tienes razón’”.

Michelle Renaud detalló que aunque quedó aclarada la situación, Alvarado no ha convivido con Danilo Carrera y que la relación con su expareja se limita a ser de respeto y cordial por el bienestar de su hijo, que es lo más importante para ambos.

Aunque, la actriz destacó lo feliz que está con su nuevo noviazgo, también habló sobre lo doloroso que fue darse cuenta que tenía un matrimonio tóxico e incluso relató algunas de las situaciones negativas que vivió junto al empresario.

“Yo estuve 8 años con Josué, estaba perdidamente enamorada de él, él lo sabe y por eso tuve un hijo con él. Tuvimos a Marcelo, nos casamos, pero cuando me hago mamá me doy cuenta que no es una relación bonita para tener un hijo. A veces cuando estás tan enamorado permites cosas, los dos permitíamos cosas y de pronto no teníamos la madurez para tener una relación tan larga”, puntualizó.

¿Crees que Michelle Renaud llegue al altar con Danilo Carrera?

Además de las faltas de respeto, Michelle Renaud aceptó que esos ocho años de relación fueron de muchas altas y bajas, además de sentir que se la pasaba sufriendo por todo:

“Una relación no la tienes que sufrir, tienes que disfrutar. No teníamos eso, teníamos una obsesión”, relató.

