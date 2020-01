Michelle Renaud: Así le BORRARON sus tatuajes mal hechos ¡Qué dolor!

Michelle Renaud es una actriz con 15 años de trayectoria artística; una joven que comenzó a destacar en la farándula mexicana en el año 2004, cuando formó parte del elenco en la telenovela juvenil ‘Rebelde’, la cual hasta el momento se sigue transmitiendo en varios países del mundo con gran éxito.

Actualmente la bella Michelle Renaud sorprendió en las redes sociales al mostrar un detalle íntimo, pues documentó cada detalle del proceso con láser al que se sometió, afirmando que es fácil, rápido e indoloro, esto justo después de disfrutar de unas vacaciones por Ecuador junto a su hijo Marcelo y Danilo Carrera.

Michelle Renaud, quien hace poco confesó cuál es su posición favorita con Danilo Carrera, ahora impactó a sus tres millones de seguidores al mostrar el momento en que le borran un par de tatuajes, por medio de su perfil oficial de Instagram, en donde la actriz mostró a detalle el proceso láser, asegurando que la decisión la había tomado debido a que le habían realizado un mal trabajo.

“Este 2020 me quise quitar tatuajes. Aquí en @clinicaiselamendez. ¡¡NO DUELE!!...Me están quitando mi tatuaje. Mis hermanos espero que no me odien, los amo, pero me tatuaron muy mal”.