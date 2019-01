Michelle Pfeiffer se inicia espectacularmente en Instagram

Si bien es cierto, la tecnología así como el Internet y por ende las redes sociales han sido acaparadas por los llamados "milenials", sin embargo, muchas de las celebridades -en su mayoría- ya forman parte de alguna de estas plataformas, aunque Michelle Pfeiffer apenas acaba de estrenarse en este mundo.

Aunque varios de sus colegas y amigos de la edad de Michelle Pfeiffer ya contaban con redes, la actriz a sus 60 años, apenas se ha unido al mundo de Intagram y su aparición fue ¡espectacular!

Michelle hizo su inauguración en la famosa red social con un vídeo de "gatubela", pues recordemos que protagonizó a este sexy personaje durante la producción de 'Batman Regresa" bajo la dirección Tim Burton en 1992.

"No acostumbro a echar la vista atrás y ver mis propios trabajos, porque soy demasiado crítica, pero es un clip muy divertido", ha comentado en declaraciones a Vanity Fair.

Su decisión resulta un tanto sorprendente en una estrella de Hollywood que nunca se ha caracterizado precisamente por ventilar su vida personal públicamente. De hecho, ella siempre ha sostenido que le genera una ansiedad considerable la mera idea de compartir momentos de su intimidad a través de esas plataformas.

"Me he pasado toda mi vida haciendo lo menos posible y escondiéndome. Me ponía muy nerviosa, la verdad, entrar en el mundo de las redes sociales, por miedo a decir algo equivocado y que alguien se comentara algo mordaz en mi perfil", ha afirmado para justificar su llegada tardía a Instagram.