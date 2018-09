Michelle Obama oficia el matrimonio de una pareja en Chicago

La familia Obama por lo general nos ha llenado de noticias gratas. En esta ocasión fue el turno de Michelle Obama, pues fue quien protagonizó el oficio de la unión civil de Stephanie Rivkin y Joel Sircus una pareja de jóvenes egresados de la Universidad de Yale.

Es importante recalcar que Michelle Obama es abogada de profesión y esto la califica para llevar a cabo este tipo de actos.

La ceremonia se llevó a cabo este fin de semana en Chicago, ciudad a la cual Michelle tiene un gran arraigo y especial cariño pues trabajó en el despacho legal donde conoció a su esposo y expresidente Barack Obama. También fue docente de la universidad de esta misma ciudad, por lo que se rumora que la recién casada pareja pueda tener lazos de amistad con la ex primera dama.

El vídeo de esta ceremonia está cobrando miles de vistas por los internautas…

A Michelle Obama se le ha caracterizado por siempre ser bella y discreta. Esta vez no fue la excepción, pues no obstante a su distinguida alegría y simpatía, la ex primera dama vistió un conjunto sastre oscuro que le hizo lucir súper elegante.

Cabe mencionar que la esposa del expresidente ha escrito un libro titulado “Becoming” que habla de sus experiencias y memorias personales. Esté será develado a mediados del mes de noviembre y el cual seguramente será un rotundo éxito.

“Es sobre mis experiencias personales. Es un espacio en el que me he dedicado a reflexionar de forma honesta sobre la inesperada trayectoria de mi vida” comentó.

Por el momento Michelle se encuentra visitando varias ciudades de su país con objeto de dar a conocer su esperado título.