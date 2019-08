Michelle Lewin dejó en RIDÍCULO a Andrea Escalona en pleno programa de Televisa

La celebridad de Instagram Michelle Lewin estuvo en el anterior programa "Hoy" en Televisa, la instructora fitness decidió mostrar a los televidentes una rutina de ejercicios para lucir un cuerpazo de envidia.

Las conductoras del matutino comenzaron a realizar la dinámica luciendo unos ajustados leggins, aunque la presentadora del clima Yanet García no estuvo presente en la dinámica; durante los ejercicios, los usuarios notaron que la hija de Magda Rodríguez no tenía una buena coordinación con los movimientos, pues cada vez que decía una nueva indicación la instructora no lo hacía correctamente.

Cabe mencionar que la conductora Escalona desde que llegó a Televisa, ha causado revuelo en las redes sociales, pues algunos internautas han mencionado que prefieren ver otro programa, debido a las ocurrencias de la famosa en televisión.

Durante los ejercicios, las conductoras tomaron un receso para agradecer la participación de Michelle Lewin en el programa de Televisa, aunque hubo un momento inesperado que causó revuelo en las redes, pues Andrea Escalona le dijo que mostrará un baile final a lo que la instructora fitness le aclaró que no es un baile sino una rutina de ejercicios acompañado de música.

"Haber Michelle una última bailada" comentó Escalona, mientras que la modelo le respondió: "No, no es baile, es muy importante, zumba es baile, strong y zumba es ejercicio que viene acompañado con la música, te da movimiento, te da sentadilla, te da patada".

Recordamos que en el programa matutino "Hoy" han acudido diversos instructores mostrando algunas rutinas de ejercicios para lograr un cuerpo de infarto y es que una de las invitadas en un programa anterior fue Issa Vegas, una guapa modelo que subió la temperatura en las redes sociales con sus sensuales pasos de baile.

