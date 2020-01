Michel Duval lució su MARCADA CORPULENCIA en la playa ¡Sabroso!

No hace mucho que la actriz Consuelo Duval, quien es una de las comediantes favoritas del público mexicano por su agradable carisma y forma de interactuar con las personas, sorprendió a sus seguidores al presumir a sus dos apuestos hijos.

Resulta que la estrella chihuahuense se siente orgullosa de su carrera como actriz, pero también de sus hijos Paly y Michel Duval, a quienes no deja de presumir en su cuenta de Instagram, ya que han crecido demasiado y cada uno incursiona en su propia carrera profesional.

Michel Duval lució su MARCADA CORPULENCIA en la playa ¡Sabroso!

La ardiente imagen de Michel Duval

Ahora ha sido el propiso Michel Duval, quien ha compartido una ardiente imagen con la que se ha robado todos los suspiros de las redes sociales al lucir su belleza al natural y sin casi nada de ropa.

Fue a través de su cuenta oficial de Instagram en donde el hijo de Consuelo Duval, ha compartido una imagen en la que ha colocado un texto que comienza así: “Así, Mirando A Mi Hermano El Mar.��Pensando En Todo Lo Que He Vivido, Y Todo Lo Que Queda Por Vivir. Poco A Poco Me Voy Convirtiendo En La Persona Que Tanto He Soñado…”.

Michel Duval lució su MARCADA CORPULENCIA en la playa ¡Sabroso!

Aunque el apuesto Michel Duval ha llamado más la atención por lucir su marcada corpulencia en poca ropa y toda la belleza heredada de su madre, ha dejado en claro en sui mensaje que: “Atrás De Cada Cicatriz (Externa o Interna) Existe Una Historia Que Me Va Moldeando Como Persona. Todavia Falta MUCHO Por Alcanzar Pero Hoy Por Hoy, Puedo Decir Que Estoy Orgulloso De Ti Mich, Eres Un Pinche Chingon.”.

Tal parece que el actor Michel Duval tiene bien cimentadas sus metas, además de que sabe que es uno de los grandes luchadores de la vida, que aunque ha sufrido, también sabe armarse de valor para seguir adelante y llegar hasta donde propone.

TE PUEDE INTERESAR: Consuelo Duval presumió a su GUAPO hijo ¡Trabajarán juntos! (VIDEO)

Cabe mencionar que Michel tiene 1 millón de fans y ha actuado en series de televisión como “Señora Acero”, “Lo Imperdonable” y programas de comedia como La familia P. Luche, al lado de su famosa mamá.

Síguenos en instagram y entérate de las noticias trend de la semana.