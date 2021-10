El actor de 70 años, Michael Keaton, ha revelado que todavía puede caber en su disfraz de Batman original, tres décadas después de su última salida en el cine como el superhéroe con capa.

Apareciendo en “The Late Show With Stephen Colbert”, Keaton habló sobre su próximo regreso al papel en “The Flash” después de haber interpretado previamente el papel principal en Batman de Tim Burton (1989) y Batman Returns (1992).

Durante la entrevista, Colbert le preguntó a Michael Keaton si "todavía le queda" el traje utilizado en la película y si sería difícil volver a usarlo. “Ya lo hice”, respondió el actor, y agregó que no se requirieron alteraciones ya que su cuerpo se mantuvo “en la misma dimensión” que hace 30 años.

¿Quién reemplazó a Michael Keaton en Batman?

Michael Keaton dice que el traje de Batman todavía le queda después de 30 años.

La Verdad Noticias informa que, Michael Keaton fue reemplazado por Val Kilmer para la tercera película de Batman, “Batman Forever” de 1995. Cuando se le preguntó por qué no continuó en el papel en una entrevista de 2017, Keaton respondió: "Puedo simplificarlo todo para usted: Apestaba".

El éxito de la primer película generó tres secuelas: Batman Returns en 1992 (en la que Burton repitió en la dirección y Keaton en el papel protagonista), Batman Forever en 1995 y Batman & Robin en 1997, estas dos últimas dirigidas por Joel Schumacher y protagonizadas por Val Kilmer y George Clooney, respectivamente, en el rol de Batman.

Michael Keaton y su participación en "The Flash"

A principios de este año se filtraron las primeras imágenes de Michael Keaton como Bruce Wayne. Keaton confesó que necesitaba leer el guión de “The Flash” varias veces porque dice que era demasiado "estúpido" para entenderlo la primera vez. “Tuve que leerlo más de tres veces para decir, 'Espera, ¿cómo funciona esto?'”, Le dijo a The Hollywood Reporter.

“Tuvieron que explicarme eso varias veces”, continuó. “Por cierto, no estoy siendo arrogante, espero, sobre esto. No lo digo como, 'Soy demasiado genial'. Soy estúpido. Hay muchas cosas que no conozco. Y entonces, no sé, simplemente lo descubrí, pero esto era diferente", señaló Michael Keaton.

“The Flash” se lanzará en noviembre de 2022 y Ben Affleck también regresará como Batman, junto con Ezra Miller, quien interpretará al veloz protagonista.

