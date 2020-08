Michael Keaton confirmado para regresar como Batman en The Flash

Hoy ha sido bastante monumental para los fanáticos de Batman, comenzando con el primer vistazo al marketing de la próxima película de Matt Reeves, "The Batman", antes de más sorpresas reveladas en la convención DC FanDome de este fin de semana.

Vanity Fair también confirmó que Ben Affleck regresará como Batman en la próxima película de The Flash, retomando su papel de Batman v. Superman: Dawn of Justice y Justice League.

Ben Affleck y Ezra Miller volverán a dar vida a Batman y The Flash

Pero según el informe, el Batman de Ben Affleck no será el único que los fanáticos del Caballero de Noche, pueden esperar en la película.

Michael Keaton volverá a portar traje de Batman

El director de The Flash, Andy Muschietti, confirmó algo sobre lo que los fanáticos han estado especulando durante meses: Michael Keaton también regresará como Batman, repitiendo el papel de Bruce Wayne que interpretó en Batman y Batman Returns de Tim Burton.

Andy Muschietti no dijo mucho sobre el papel de Michael Keaton, pero calificó su participación en la película como "sustancial".

La posibilidad de que Michael Keaton regresara como Batman apareció por primera vez en junio, cuando los informes indicaron que estaba "en conversaciones" para repetir su papel en The Flash.

Los fanáticos aceptaron rápidamente la idea de que Michael Keaton retomara su papel después de casi tres décadas fuera, especialmente como una especie de figura mentora de Barry Allen / The Flash de Ezra Miller.

Según Muschietti, la aparición de Michael Keaton en la película en realidad tiene una relación sorprendente con Ben Affleck que también regresa para el papel, ya que establecerá una sensación de familiaridad tanto para Barry como para la audiencia con Affleck como "el Batman original".

“Él es la línea de base. Es parte de ese estado inalterado antes de lanzarnos a la aventura de Barry. Hay una familiaridad allí".

Michael Keaton y Ben Affleck se unen en película de The Flash como Batman

Ya se ha jugado con la idea de que el Flash de Ezra Miller existe dentro de un multiverso más grande, después de que hizo un cameo junto a Grant Gustin's Flash durante el crossover "Crisis on Infinite Earths" de The CW a principios de este año. Según Muschietti, el concepto de multiverso solo se ampliará más en la película The Flash.

"Esta película es un poco una bisagra en el sentido de que presenta una historia que implica un universo unificado donde todas las iteraciones cinematográficas que hemos visto antes son válidas. Es inclusivo en el sentido de que dice que todo lo que has visto existe, y todo lo que verás existe, en el mismo multiverso unificado".

¿Qué piensas del regreso oficial de Michael Keaton para la película The Flash? Comparta sus pensamientos con nosotros en los comentarios.