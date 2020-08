Michael Keaton, actor de Batman y Dumbo, le pide a Donald Trump que RENUNCIE

El actor de Batman y Dumbo, Michael Keaton, recientemente acudió a las redes sociales donde pidió al presidente Donald Trump que renunciara a su cargo.

Michael Keaton publicó una foto de un recorte de periódico de The New York Times en Instagram donde escribió: "Mira, ya he dicho esto antes. Lo diré con calma de nuevo. Estoy (y creo que todos deberíamos estar) por encima de los gritos, despotricaciones, etc. sobre Trump, quien es como muchos llaman el presidente".

“Está claro que fue una casualidad y, lamentablemente, un terrible error. Hay momentos en los que honestamente siento lástima por él. Bien, tal vez no MOMENTOS sino segundos. Ha llegado al punto en el que es simplemente patético", continuó.

Michael Keaton en contra de Donald Trump

Michael Keaton, actor de Batman y Dumbo, luego afirmó que el presidente Trump no es apto para ser presidente, "Como he dicho antes, elija la frase ‘perdido’ ‘incapaz’. No importa. Simplemente no puede hacerlo. Él es tan obviamente inadecuado”.

Realmente desperdició una oportunidad. EL NO TIENE LAS COSAS ".

Michael Keaton le pidió a Donald Trump que renuncie

Pero eso no es todo, pues el actor Michael Keaton luego le pidió al presidente Trump que renuncie a su cargo: “El trabajo es difícil y, honestamente, cree que puede fingir su camino a través de él. Renuncie. Sin daño no hay falta. Alejate."

Luego afirmó que si el presidente Trump efectivamente renunciara, sería patriótico y que le enviaría una nota agradeciéndole. El actor de Batman y Dumbo escribió: "Sería muy patriota y personalmente escribiría una nota agradeciéndole".

Finalmente, el actor Michael Keaton concluyó afirmando que la democracia está en juego: “Juro que no estoy siendo condescendiente. Es solo la verdad. Es ahora o nunca amigos. La democracia es honesta”.

Michael Keaton le pidió a Donald Trump que renuncie

Cabe indicar que Keaton no es un extraño cuando se trata de criticar al presidente Donald Trump. En abril, Keaton publicó una foto del presidente de Estados Unidos en su Instagram donde le pidió que "se quitara del camino".

El actor de Batman y Dumbo, Michael Keaton, escribió: “Por favor. Lo juro. Ni siquiera te odio, ni estoy gritando. Solo, por favor, sal del camino. Nadie se enojará. Por favor. Quítate del camino. Por favor."

Michael Keaton no desea que Donald Trump siga en el poder

En enero de 2017, el actor de Dumbo afirmó que el presidente Trump estaba “entregando a ISIS OTRA herramienta de reclutamiento”.

Michael Keaton también escribió: “A veces siento un poco de lástima por Trump. Tiene un trastorno de personalidad grave, grave por cómo nos afecta a todos ". En noviembre de 2017 también describiría al presidente Trump como un mentiroso.

En mayo de 2017 describió al presidente como un "niño inseguro". Continuó diciendo que "está perturbado y es peligroso" y que "tiene que irse". Curiosamente, pocos días antes de que escribiera, “Es hora de dejar de gastar energía en Trump. Concéntrate en los problemas y el Congreso cobarde ".

Michael Keaton también ha descrito al presidente de Estados Unidos, Donald Trump como "inescrupuloso y deshonesto".

En una ocasión afirmó: “La mentalidad mundial de Trump ayuda a fertilizar el antisemitismo.

En cuanto a la carrera de actor de Keaton, se confirmó recientemente que volverá a interpretar su papel de Batman en la próxima película de The Flash junto a Ben Affleck, quien siempre interpretará a Batman.

También hay rumores de que el Batman de Keaton también podría aparecer en una película de Batman Beyond. Además existe una gran especulación de que su personaje de Adrian Toomes, también conocido como Vulture, aparecerá en Morbius. Keaton apareció en el tráiler de la película vestido de manera similar a Adrian Toomes de Spider-Man: Homecoming.

¿Qué opinas de los comentarios recientes de Michael Keaton sobre el presidente Donald Trump?