Michael K. Williams, actor de "The Wire", es encontrado muerto a los 54 años.

El actor nominado al Emmy Michael K. Williams, mejor conocido por su papel en la serie de HBO "The Wire", con sede en Baltimore, murió, confirmó el lunes un portavoz de la policía de la ciudad de Nueva York. Tenía 54 años.

La policía dijo que respondió al apartamento de Williams en Brooklyn a las 2 p.m. del lunes, donde encontraron al actor fallecido. Las autoridades dicen que una investigación está en curso. La noticia fue confirmada por el diario New York Post.

Las fuentes policiales apuntan a una sobredosis como la posible causa del deceso del actor de 54 años. Según con la fuente citada, se encontraron paquetes de drogas en el departamento del actor, por lo que pudo haber sufrido una sobredosis de heroína o fentanilo. Michael K. Williams fue encontrado sin vida por su sobrino.

¿Quién es Michael K. Williams?

Williams nació en Brooklyn, Nueva York, en noviembre de 1966. Se inició en el entretenimiento alrededor de los 22 años como bailarín profesional, y apareció en más de 50 videos musicales, según TV Guide.

Williams hizo su debut cinematográfico en la película de 1996 "Bullet", en la que interpretó a High Top. Fue el difunto Tupac Shakur quien descubrió el talento de Williams y lo elección para la película, según el sitio web de Williams.

¿En qué películas participó el actor?

La Verdad Noticias informa, Williams pasó a interpretar papeles en películas como "Bringing Out the Dead" de Martin Scorsese y otras como "The Road", "Gone Baby Gone", "Life During Wartime", "I Think I Love My Wife" y "Wonderful World".

Pero podría decirse que fue más conocido por su papel de Omar Little en la serie de HBO "The Wire", que duró cinco temporadas.

"El ingenio y el humor que Williams le aportó a Omar, el hombre de palo que se burlaba de los silbidos, reacio a las blasfemias y robaba a los traficantes, le valió grandes elogios e hizo de Omar uno de los personajes más memorables de la televisión", se lee en el sitio web de Michael K. Williams.

