Michael Jackson y la canción donde trabajó con Juan Gabriel y Luis Miguel

La canción del 'Rey del Pop' con Juan Gabriel y Luis Miguel

Michael Jackson es una de las más grandes leyendas de la música, por lo que era sumamente respetado por compañeros y colegas de profesión, quienes deseosos buscaban una oportunidad para trabajar a su lado en algún tema musical.

En alguna ocasión se habló de la idolatración que Luis Miguel tenía hacia el 'Rey del Pop', a quien consideraba como uno de los máximos exponentes y una figura a seguir.

Incluso se habló de la vez en que Luismi y Jakcson se conocieron, sin embargo dicho encuentro no tiene evidencia alguna, no como la canción donde tuvieron la oportunidad de trabajar juntos.

Hubo una ocasión en que la industria del entretenimiento confabuló para que Jackson se uniera a varios artistas en un solo tema.

En 1999 el 'Rey del Pop' se reunió en Sudáfrica con Nelson Mandela, uno de los líderes sociales más importantes, y tras ello, tuvo la primera idea de hacer una nueva canción al estilo de We are The World.

“Quiero que todo el mundo cante What More Can I Give para que nos unamos como mundo; No soy de los que se sientan y dicen: oh vaya, que mal por ellos”, aseguró Michael Jackson.

Tras presentar una primera versión en inglés, el cantante decidió lanzar una para el público latino, incluyendo trabajos con Juan Gabriel y Luis Miguel.

"Todo para ti" fue el nombre que recibió el tema, donde además de los antes mencionados, también estuvieron Alejandro Sanz, Cristian Castro, Gloria Estefan, Laura Pausini, Julio Iglesias, Shakira, Olga Tañón y Thalia.

Michael Jackson, a 13 años de su muerte

Un 25 de junio de 2009, el mundo del espectáculo se vistió de luto tras la repentina muerte de Michael Joseph Jackson, el icóno del pop.

Michael murió a causa de una sobredosis de medicamentos que, en un juicio por demás mediático, condenó a su médico personal Conrad Munray.

Michael Jackson es considerado como el artista masculino más importante de todos los tiempos, acreedor a cientos de récords que labraron su nombre en la inmortalidad.

