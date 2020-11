Michael Jackson y Katy Perry están empatados por este mismo récord

Michael Jackson y Katy Perry son artistas muy diferentes, por lo que es sorprendente saber que tienen el mismo récord específico.

En la década de 1980, Michael Jackson rompió este récord con las canciones de su álbum, Bad. Décadas más tarde, Katy Perry igualó el mismo récord con su álbum, Teenage Dream.

Michael Jackson hizo historia musical con "Bad"

Michael Jackson le dio al mundo varios álbumes clásicos, incluidos Off the Wall, Dangerous e HIStory: Past, Present and Future, Book I. Sin embargo, Thriller es ampliamente considerado su álbum más famoso.

A pesar de la popularidad de Thriller, no produjo tantos sencillos No. 1 del Billboard Hot 100 como uno de los otros álbumes de Jackson.

Tres sencillos de Thriller alcanzaron el primer puesto: "Beat It", "Billie Jean" y "The Girl Is Mine". Sin embargo, cinco sencillos del álbum posterior de Michael Jackson, Bad, alcanzaron el pináculo del Billboard Hot 100.

Los cinco sencillos número uno del álbum son "I Just Can't Stop Loving You", "Bad", "The Way You Make Me Feel", "Man in the Mirror" y "Dirty Diana".

Katy Perry hizo historia musical con "Teenage Dream"

Michael Jackson lanzó los mencionados sencillos de "Bad" en el transcurso de 1987 y 1988, y su récord se mantuvo durante más de 20 años. Luego, Katy Perry lanzó cinco sencillos de Teenage Dream entre 2010 y 2011 que encabezaron las listas.

Los cinco sencillos número uno de su álbum debut son "California Gurls", "Teenage Dream", "Firework", "E.T." y "Last Friday Night (T.G.I.F.)". No existe una línea divisoria entre todos los Bad No. 1 o los Teenage Dream No. 1. Sin embargo, los singles tienen una gran similitud: todos son eclécticos.

"Bad" se basa en la mezcla característica de Michael Jackson de pop y R&B, que ofrece a los fanáticos de todo, desde baladas suaves ("I Just Can’t Stop Loving You") hasta canciones de hard rock ("Dirty Diana").

En la misma línea, Teenage Dream ofreció al público singles sobre California, atracción extraterrestre y fiestas salvajes. Si los dos álbumes prueban algo, es que los fans aprecian la variedad.

Cómo reaccionó Katy Perry al igualar el récord

Entonces, ¿cómo reaccionó Katy Perry al igualar el récord de Michael Jackson? Greg Thompson de Capital Records describió cómo fue cuando él y la cantante discutieron la posibilidad de igualar el récord del Rey del Pop.

“Cuando me dijeron que estábamos comenzando a infringir el territorio de Michael Jackson y de repente nos dimos cuenta de que podíamos hacer algo de historia aquí, hablamos con Katy”, recuerda Thompson. "Juntos nos dimos cuenta de que era un aire enrarecido estar en el mismo lugar que Michael Jackson".

Katy Perry igualó récord de Jackson con Teenage Dream lanzado el 24 de agosto de 2010

Según su sitio web, Katy Perry dijo: "Fue un honor increíble empatar el récord Billboard Hot 100 del Rey del Pop".

Katy Perry lanzó una nueva versión de Teenage Dream llamada Teenage Dream: The Complete Confection que incluía un nuevo sencillo No. 1 de Billboard Hot 100 llamado "Part of Me", pero Billboard aparentemente clasifica The Complete Confection como un álbum separado, por lo que Perry no puede decir que batió el récord de Jackson.

¿Qué te parece el hecho de que Katy Perry haya igualado uno de los récords más importantes de Michael Jackson?, ¿Qué albúm prefieres, "Bad" o "Teenage Dream"? Comparte tu opinión con más lectores de La Verdad Noticias en los comentarios.

