Michael Jackson no es el padre biológico de sus hijos: reveló su "Ex"

Por si no fuesen suficiente las recientes acusaciones polémicas para quien fuera "El rey del pop" después de que HBO difundiera un documental donde Michael Jackson es acusado por abuso sexual a dos menores, una nueva problemática aqueja la memoria del cantante.

Debbie Rowe, la ex esposa de Michael Jackson, con quién el cantante estuvo casado por tres años, reveló que París y Prince no son hijos biológicos del cantante, esto según lo declarado en una entrevista con el periódico británico "The Sun"

En ese sentido, Rowe explicó que durante su matrimonio nunca tuvo relaciones sexuales con Michael Jackson, por lo que es imposible que París y Prince Jackson sean hijos biológicos del intérprete de Black ir Withe.

Según Debbie Rowe, Paris y Prince son producto de inseminación artificial, a la cual Rowe se ofreció con el objetivo de cumplir el sueño de Jackson de tener un hijo.

"Michael era un hombre divorciado, solitario y que quería tener hijos. Yo fui la que le dijo: 'Yo tendré a tus hijos'. Le ofrecí mi vientre, fue un regalo. Fue algo que hice para que fuera feliz", informó la ex de Michael Jackson