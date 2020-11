Michael J. Fox confiesa cuál fue su "momento más oscuro" al padecer Parkinson/Foto: Inc Magazine

Michael J. Fox arrojó luz sobre su momento más oscuro mientras luchaba contra la enfermedad de Parkinson.

La estrella de Volver al futuro, de 59 años, estaba aprendiendo a caminar nuevamente después de una operación exitosa para extirpar un tumor en su columna en 2018.

Pero el desastre ocurrió hace dos años cuando el actor colapsó en la cocina y se rompió gravemente el brazo en la mañana del rodaje de su cameo en una película de Spike Lee.

Ahora, la estrella de televisión destacó este momento como el "más oscuro" de su historia, ya que "no había un lado bueno" en la situación.

"Ese fue definitivamente mi momento más oscuro", le dijo a la revista People y lo mencionó en sus memorias No Time Like The Future.

“Estaba apoyado contra la pared de mi cocina, esperando a que llegara la ambulancia, y pensé: 'Esto es lo más bajo que puedo'”, dijo el actor.

Michael añadió: “Fue cuando cuestioné todo. Como, 'No puedo poner una cara brillante en esto. No hay un lado positivo en esto, no hay ventajas. Esto es solo arrepentimiento y dolor'". Desde entonces, Michael reveló que ha estado "pasando un buen rato" con su "vida tranquila".

Michael J. Fox ha tenido que vencer sus problemas

Han pasado casi 30 años desde que le diagnosticaron Parkinson de inicio joven en 1991. El actor cumplirá 60 años el próximo junio.

Michael pasa la mayor parte de su tiempo con su esposa Tracy Pollan. Además, la estrella disfruta de un tiempo de calidad con sus hijos: Sam, de 31 años, las gemelas Aquinnah y Schuyler, ambas de 25, y su hija Esmé, de 19.

Michael es uno de los actores más queridos por su papel en las cintas de Volver al Futuro. Sin embargo, por su enfermedad se ha mantenido alejado del espectáculo/Foto: Screen Rent

Es más famoso por su papel en la trilogía Volver al futuro (Back to the Future) en el personaje de Marty McFly.