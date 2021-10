El ganador del Oscar, Michael Caine, confirmó que no se retira tan rápido a pesar de comunicar sus intenciones el viernes.

Parece que Michael Caine habló demasiado pronto. El galardonado actor de 88 años ahora está retrocediendo los comentarios que dio en una entrevista el viernes, en la que compartió su intención de retirarse de la actuación.

El sábado, Caine anunció su retiro de la actuación en un comunicado con Fox News que, después de todo, no pondrá fin a su carrera de décadas en el mundo del espectáculo.

"Con respecto a la jubilación, he pasado más de 50 años levantándome a las 6:00 a. M. Para hacer películas, ¡y no me voy a deshacer de mi despertador!"

¿Qué quería decir Caine?

La mención de su "despertador" hacía referencia a los comentarios que hizo Caine en "Kermode and Mayo's Film Review" de la BBC Radio en los que decía que prefería escribir a actuar porque con la escritura no "tienes que levantarte a las 6 y media de la tarde". mañana y ve al estudio ".

En ese momento, también declaró que su papel en pantalla en la película "Best Sellers" sería el último.

"Curiosamente, ha resultado ser mi última parte, de verdad. Porque no he trabajado durante dos años y tengo un problema en la columna que me afecta las piernas. Así que no puedo caminar muy bien", Dijo Caine en la entrevista.

"Y también escribí un libro, un par de libros, que se publicaron y tuvieron éxito. Entonces, ahora no soy actor, soy escritor, lo cual es encantador porque como actor, tienes que levantarte en 6 y media de la mañana e ir al estudio. Como escritor, puedes empezar a escribir sin levantarte de la cama ", agregó Caine.

Caine interpreta al escritor Harris Shaw en "Best Sellers", que también ve a Aubrey Plaza interpretando a su editora, Lucy Stanbridge. Cary Elwes, Ellen Wong y Scott Speedman también protagonizan la película.

Caine incluso duplicó su intención de hacer de "Best Sellers" su última actuación como actor el viernes antes de cambiar de opinión.

"Creo que sería [mi último papel]", dijo. "No ha habido ofertas, obviamente, durante dos años, porque nadie ha hecho ninguna película que yo quisiera hacer. Pero también, tengo 88. No hay exactamente guiones con un protagonista de 88 años, ¿sabes?"

Carrera actoral de Michael Caine

La carrera de actor de Caine ha abarcado varias décadas, que se remonta a su actuación en el drama histórico "Zulu" en 1964. También protagonizó "Alfie", "The Italian Job", "Get Carter", "The Man Who Would Be King," "y" King of Thieves ", entre varios otros.

Además de su par de premios de la Academia, el actor también se ha llevado a casa tres Globos de Oro, a través de People.

