Michael Caine anuncia su retiro de la actuación

Michael Caine se retira como actor a los 88 años, pues afirma que no hay proyectos interesantes para él y ha decidido abandonar los sets para enfocarse en otra faceta de su vida como artista: la escritura.

Caine es conocido por su trabajo en una gran cantidad de películas, como “Niños del hombre”, del director Alfonso Cuarón, o la trilogía de Batman de Cristopher Nolan, en la que encarnó a Alfred, el multifacético mayordomo de Bruce Wayne.

En una entrevista concedida recientemente para el programa de radio “Kermode and Mayo”, el actor británico aseguró que “nadie está haciendo películas que quiera hacer” y motivos de salud como sus principales razones para abandonar la actuación.

Michael Caine será escritor

Michael Caine hizo decenas de películas y fue nominado seis veces al Oscar.

El histrión señaló que un problema en la columna le ha traído problemas para desplazarse, además de que hace un par de años comenzó su carrera como escritor tras publicar un libro.

“No he trabajado durante dos años y tengo un problema en la columna que afecta a mis piernas, así que no puedo caminar bien... Y también escribí un libro, un par de años, que fueron publicados y tuvieron éxito, así que ahora no soy actor, soy escritor", dijo Caine.

“La verdad es que no he tenido ninguna oferta durante dos años, porque nadie ha estado haciendo películas que yo quiera hacer. Además, tengo 88 años. No abundan precisamente los guiones con protagonistas que tengan 88, ¿sabes?”, agregó uno de los actores favoritos de Christopher Nolan.

Películas de Michael Caine en 2021

La última película que grabó Michael Caine es "Best Sellers".

Michael estrenó recientemente la comedia “Best Sellers”, de la que habló como la última película que hizo en su vida. No obstante, aún falta por estrenarse “Medieval”, un drama histórico que se vende como el film más caro en la historia de la República Checa.

Michael Caine, cuyo nombre de nacimiento es Maurice Joseph Micklewhite, inició su carrera en los años 50 con varias apariciones en obras de teatro y programas de televisión. Participó en decenas de películas y ganó dos veces el Oscar al mejor actor de reparto.

