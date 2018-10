Michael Bublé le dice adiós a los escenarios a causa del cáncer

El famoso cantante canadiense Michael Bublé ha sido un icónico artista en el mundo de la música en ingles, lanzó su último álbum “Nobody But Me” en el año 2016, y fue uno de los más escuchados. Ahora el cantante trae nuevas noticias, pero no las esperadas.

“Solo quieres morirte... no sé ni cómo podía respirar”

Michael Bublé reveló en una entrevista para el medio "Daily Mail" que ha decidido ponerle fin a su carrera, pues piensa retirarse de los escenarios, de las redes sociales y del mundo de los espectáculos.

El artista confirma que la razón por la que ha tomado esta drástica decisión es a causa del cáncer, pues su vida cambió cuando su hijo Noah fue diagnosticado con la grave enfermedad, por lo que aseguró que el próximo 16 de noviembre después de lanzar su álbum final titulado "Love" le pondrá fin a su carrera musical de más de 20 años de trayectoria.

El artista comentó que la enfermedad de su hijo le hizo tener una percepción diferente de la vida, y ya no disfrutaba su carrera, pues comentó lo siguiente:

Por lo que este año se alejará de todos los medios para enfocarse en apoyar a su hijo a atravesar esta difícil etapa.

Te dejamos con "Love you anymore" su nueva canción, que formará parte de su último álbum "Love":