Michael Bublé lanzó un divertido video apoyando una generosa causa(VIDEO)

Michael Bublé lanzó un divertido video apoyando una generosa causa

Michael Bublé fue invitado para participar en una edición especial del "Carpool Karaoke" que formará parte del Teletón "Stand Up to Cancer" del Reino Unido, como apoyo a una causa que conmueve mucho al artista, ya que su hijo mayor, Noah de cinco años se encuentra en recuperación tras haber recibido tratamiento por un cáncer de hígado que le fue diagnosticado a los tres años.

El video formará parte de la promoción que anualmente realiza la emisora Channel 4, para recaudar fondos para la lucha contra el cáncer en Inglaterra, en el fragmento el músico entona junto a James Corden algunos de sus principales éxitos como "It's A Beautiful Day" y "Just Haven't Met You Yet" a capela, por lo que los fans del cantante han reaccionado con el adelanto que han presentado en redes sociales.

Michael rompe en llanto al recordar la situación de su hijo

Hay que recordar, que Bublé estuvo alejado del mundo del espectáculo durante dos años mientras su hijo fue sometido a un tratamiento para el hepatoblastoma, luego regresó a la música con su disco “Love”, aun cuando creía que jamás volvería a hacerlo.

El artista apoyó la noble causa de "Carpool Karaoke"



El cantante ha confesado que su vida cambió completamente en los últimos años, por lo que quería pasar todo el tiempo con su esposa e hijos, lo que siempre ha sido su prioridad:

"Durante ese tiempo también me di cuenta de todo el amor y la humanidad que hay en el mundo por todos los rezos y los buenos deseos que recibimos"

Su hijo Noah, de cinco años se encuentra en recuperación y el cantante ha razonado regresar a sus proyectos musicales como parte de sus responsabilidades y gratitud con su público.

Mira aquí el adelanto de "Carpool Karaoke" con Michael Bublé