Michael B. Jordan se transforma en Alexa en un SENSUAL anuncio del Super Bowl

Los dispositivos Alexa vienen en diferentes formas y tamaños, algunos parecen cilindros. Pero un nuevo anuncio para el Super Bowl nos mostró que este dispositivo de una de las empresas más prestigiosas a nivel mundial, Amazon, puede tener una forma muy sensual.

La principal novedad del anuncio es que el protagonista es Michael B. Jordan, más conocido como el hombre más sexy del mundo.

Michael B. Jordan está realizando su advertencia para el debut en la Super Bowl, justo cuando Amazon busca qué voz darle al sistema de Alexa.

El comercial humorístico del Super Bowl sigue las fantasías profundamente imaginadas de una mujer que aprecia el diseño en forma de globo del más reciente Echo Dot de Amazon, pero anhela "un recipiente más hermoso" para el dispositivo.

Alexa no se podía ver más sexy que con Michael B. Jordan

“Literalmente no podría imaginarme un mejor cuerpo por Alexa para estar dentro”, asegura una mujer cuando por la ventana distingue a Jordan.

Con un toque sutil, los ojos de Jordan se iluminan en azul como el anillo Dot cuando responde preguntas sobre medidas o enciende los aspersores. La pareja de la mujer está menos que emocionada con la seductora presencia de Jordan en la casa.

Michael B. Jordan encendió el Super Bowl con el sexy comercial.

Si no reconoce el fragmento del audiolibro que Jordan recita al final, la cita es de la novela de James Baldwin de 1974 If Beale Street Could Talk. Este anuncio le hará desear que la voz de Jordan fuera una opción para sus altavoces Alexa.

Alexa ha dominado durante mucho tiempo cuando se trata de la integración de hogares inteligentes, y este año el asistente de voz de Amazon está trayendo integraciones aún más impresionantes.

La Verdad Noticias tiene para ti las historias y temas más relevantes en el mundo. Síguenos en Facebook y Twitter para estar siempre actualizado.

¿Por qué la FDA emitió una alerta para el gel desinfectante en México? Síguenos en Facebook y mantente informado.