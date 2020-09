Michael B. Jordan se despide de Chadwick Boseman con mensaje digno para un rey/Foto: Showbiz Cheat Sheet

Hollywood sigue recordando a Chadwick Boseman después de que muriera de un cáncer de colon. Desde que se confirmó la noticia de su muerte el viernes 28 de agosto, muchos fanáticos, celebridades y coprotagonistas han estado rindiendo homenaje al actor en las redes sociales.

Y ahora, la estrella de Black Panther, Michael B. Jordan, ha honrado a Chadwick Boseman con un tributo digno de un rey.

A última hora del lunes 31 de agosto, Jordan recordó a su coprotagonista y querido amigo al compartir una presentación de diapositivas de imágenes de él y Boseman en Instagram.

El actor comenzó su emotivo mensaje explicando que ha estado "reflexionando sobre cada momento, cada conversación, cada risa, cada desacuerdo, cada abrazo" que tuvo con Boseman, de quien dice "allanó el camino" desde que Jordan tenía 16 años, cuando asumió el papel de Boseman en All My Children.

"Usted me mostró cómo ser mejor, honrar el propósito y crear un legado", dijo. "Y lo hayas sabido o no... He estado observando, aprendiendo y constantemente motivado por tu grandeza". Añadió que entendía por qué Boseman le había dicho en una de sus últimas conversaciones que los dos estaban "vinculados para siempre".

Jordan continuó diciendo que el legado de Boseman, incluidas las "leyendas y héroes que nos has demostrado que somos", vivirá para siempre, pero que solo ahora comprende lo impactante que fue el actor.

"Nunca perdiste de vista lo que más amabas", escribió. "Te preocupabas por tu familia, tus amigos, tu oficio, tu espíritu. Te preocupabas por los niños, la comunidad, nuestra cultura y la humanidad. Te preocupabas por mí. Eres mi hermano mayor, pero nunca tuve la oportunidad de contarlo por completo o para realmente regalarle sus flores mientras estuvo aquí".

Michael B. Jordan desea haber tenido más tiempo con Chadwick

Jordan puntuó repetidamente su tributo con una frase adecuada: "Ojalá tuviéramos más tiempo". Ahora, es más consciente que nunca de que el tiempo es corto con las personas que amas.

Aunque en la cinta de Pantera los personajes de Chadwick y Michael eran enemigos, en la vida real era grandes amigos, por lo cual, el fallecimiento del actor fue un duro golpe para Jordan/Foto: HuffPost India

"Voy a extrañar tu honestidad, tu generosidad, tu sentido del humor y tus increíbles dones", concluyó, antes de citar una de sus líneas más famosas de Black Panther. "Dedico el resto de mis días a vivir como tú. Con gracia, coraje y sin remordimientos. '¿¡Es este tu rey!?' Sí. ¡Lo es! Descansa en el poder, hermano".

La publicación de Jordan se suma a las de otras estrellas de Black Panther que han rendido homenaje a Boseman, como Danai Gurira, el director Ryan Coogler y su madre en la pantalla, Angela Bassett. ¿Crees que podrían hacer una segunda película de Black Panther sin Chadwick Boseman?