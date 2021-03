Michael B. Jordan saca su lado vengativo en el tráiler de “Without Remorse”

John Kelly, de Michael B. Jordan, desata el infierno y la venganza en el primer tráiler de “Without Remorse” de Amazon Studios, basado en la novela de Tom Clancy.

“Es más peligroso y efectivo que cualquier hombre que hayamos tenido en el campo”, dice la amiga de Kelly y ex miembro del equipo SEAL, la teniente comandante Karen Greer, en el tráiler.

Kelly, mientras tanto, es todo negocios: “Hay algo dentro de mí que no puedo apagar, hay una parte de mí que no se detiene por nada. Sin remordimientos".

Kelly fue interpretado anteriormente en la pantalla por Willem Dafoe en "Clear and Present Danger" de 1994, y por Liev Schreiber en "The Sum of All Fears" de 2002.

"Without Remorse" de Amazon está actualmente planificada como parte de una serie a la que seguirá una adaptación de "Rainbow Six" de Clancy. La serie marcará la segunda producción en curso basada en los personajes y conceptos de Clancy, después de "Jack Ryan" de Amazon Prime, protagonizada por John Krasinski.

De esto tratará la serie "Without Remorse"

En una región de Siria devastada por la guerra, un equipo de élite de SEAL de la Armada liderado por el Jefe Sr. John Kelly (Michael B. Jordan) rescata a un operativo de la CIA tomado como rehén por las fuerzas militares ex rusas.

Tres meses después, en aparente represalia por su papel en la misión, la esposa embarazada de Kelly, Pam (Lauren London), es asesinada en Estados Unidos por un escuadrón de asesinos rusos enmascarados.

A pesar de recibir varios disparos, Kelly logra matar a todos menos a uno de los atacantes antes de ser trasladado de urgencia al hospital.

Se espera que la cinta protagonizada por Jordan sea una serie de filmes, basados en las historias de Tom Clancy/Foto: We Got This Covered

Mientras tanto, en Washington DC, la amiga de Kelly y ex miembro del equipo SEAL, la teniente comandante Karen Greer (Jodie Turner-Smith) se reúne con el agente de la CIA Robert Ritter (Jamie Bell) y el secretario de Defensa Thomas Clay (Guy Pearce) para discutir sus opciones de respuesta.

Las noticias filtradas del ataque sin precedentes de Rusia en suelo estadounidense han provocado que las ya tensas relaciones entre las dos naciones se deterioren aún más. Si no se hace algo pronto, el resultado podría ser una guerra a gran escala.

“Without Remorse” está dirigida por el cineasta Stefano Sollima (“Sicario: Día del Soldado”, “Gomorrah”, “ZeroZeroZero”). La serie de películas se lanzarán en Amazon Prime el 30 de abril.

¿Estás emocionad@ por ver esta nueva cinta de Michael B. Jordan? En La Verdad Noticias queremos saber tu opinión.

