Michael B. Jordan podría ser el director de “Creed 3”/Foto: Wonderfully Curated News

Michael B. Jordan está en conversaciones para dirigir Creed III. La tercera entrega está programada para trabajar con el éxito de las dos primeras entregas, que recaudaron $173 millones y $214 millones, respectivamente.

Jordan ha confirmado en numerosas ocasiones que regresará para la tercera película, aunque aún no se ha revelado una línea de tiempo. En febrero de este año, se anunció que Zach Baylin se había incorporado para escribir el guión.

Ryan Coogler dirigió Creed de 2015, mientras que Steven Caple Jr. se hizo cargo de Creed 2. Ahora, parece que Michael B. Jordan podría terminar haciendo su debut como director con Creed 3.

La noticia proviene de un nuevo informe sobre MGM y sus planes de futuro, específicamente lo que se refiere a la tan esperada película James Bond: No Time to Die. El informe también afirma que el estudio está "trabajando en una secuela de Creed que Michael B. Jordan está considerando dirigir".

Michael B. Jordan protagonizó las dos entregas anteriores de Creed y en realidad se le ofreció la oportunidad de dirigir Creed 3 en 2018. El veterano productor de la franquicia de Rocky, Irwin Winkler, habló sobre la oferta en su libro, Life in Movies: Stories From 50 Years in Hollywood.

El libro dice: "Le prometí a Michael B. Jordan que tendría la oportunidad de dirigir Creed 3... El año pasado (2018) en una conversación con nuestra estrella de Creed, Michael B. Jordan, le ofrecí la oportunidad de no solo protagonizar, sino también dirigir Creed 3".

Entonces, ya hay un precedente establecido para que Jordan se haga cargo de las funciones de dirección, pero ¿lo hará?

¿Michael B. Jordan podría funcionar como director?

Michael B. Jordan ha dicho en el pasado que ha estado estudiando durante toda su carrera como actor para ponerse detrás de la cámara.

Michael ha hecho un trabajo muy destado en las primeras dos cintas de Creed, donde ha tenido de coprotagonista a Sylvester Stallone/Foto: El Independiente

"He estado aprendiendo desde que tenía doce años, estando en el set", dice Jordan. "Ver lo que hacen todos, todos los departamentos. Desde el vestuario hasta el sonido. Siempre me ha preocupado lo que todos necesitan. Es como una perspectiva perfecta tener que poder ayudar a dirigir un set. Me encanta colaborar", dijo.

Michael añadió: "Y empoderar a las personas para que hagan lo que mejor saben hacer ". Ciertamente, parece que el actor está listo para hacer la transición en este momento.

Al hablar de su pasión por la dirección, Michael B. Jordan dijo: "Siempre he querido el respeto de mis compañeros... ser alguien que sea respetado para siempre, que tenga un trabajo increíble, que afectó a estos niños y a estas personas".

Continuó diciendo que quiere que su éxito se mida por aquellos a quienes pudo ayudar en el camino. "Quiero que mi grandeza sea medida por la gente que me pongo. Como, el actor X dentro de diez años, tiene una carrera que ha superado con creces la mía. Y pregúntale, '¿Quién miró hacia afuera?' Y me dirá".

Creed 3 bien puede ser la oportunidad de Jordan para lograr sus objetivos. el medio Deadline fue el primero en anunciar que Michael B. Jordan está en conversaciones para dirigir Creed 3.