Michael B Jordan confiesa que necesitó terapia después de "Black Panther"

El mundo del cine es un ámbito muy codiciado por los actores, pues siempre se encuentran rodeados de fama, atención, y por supuesto, millones de dólares, aunque en ocasiones, los papeles que interpretan se quedan con ellos por mucho tiempo, causándoles grandes secuelas como fue el caso del fallecido Heath Ledger, mejor conocido por su papel de “The Joker” cuya muerte siempre causó polémica a causa de los rumores de que su papel como el villano le afectó bastante, ahora uno de los mejores villanos actuales es "Erik Killmonger" interpretado por Michael B. Jordan

Ahora este famoso actor confiesa las consecuencias que le trajo darle vida a un villano.

¿Quién es el actor?

Michael B. Jordan

Se trata del famoso actor Michael B Jordan, a quien hace unos años vimos como el héroe Johnny Storm “La antorcha humana” en la película de Fox “Fant4stic” que pare su mala fortuna resultó ser todo un fracaso, por lo que la carrera del actor se vio en riesgo, situación que arreglo volviendo a Marvel con el papel de “Erik Killmonger” en Black Panther, donde su impresionante actuación lo colocó como uno de los mejores villanos de la historia del MCU.

Pero el éxito vino con un precio ya que el actor confeso que el papel lo dejó con graves secuelas.

“Estaba solo una vez que terminé de hacer la película. Me tomó algo de tiempo explicar cómo me sentía y por qué me sentía tan triste y un poco deprimido”.

Michael B. Jordan

Tras las 7 nominaciones de la película a los Oscar, el actor goza de una gran popularidad, pues su personaje también conocido como “Golden Jaguar” fue simplemente asombroso, por lo que fue invitado al programa de la famosa celebridad Oprah Winfrey, donde habló sobre este pero reveló que el impacto que tuvo “Erik Killmonger” en él lo forzó a tener que tomar terapia.

Como se sabe, el personaje era un renegado que fue exiliado de su tierra natal por los crímenes de su padre, por lo que tuvo que vivir aislado con la tortura de no saber quién es ni a donde pertenece, hasta que descubrió que las historias de su padre eran reales y llegó a Wakanda para apoderarse del trono, por lo que Michael B Jordan dio la siguiente declaración:

Golden Jaguar

“No tuve un ‘proceso’ para ser asesino; simplemente hice lo que sentía que tenía que hacer. O lo que sentía que estaba bien en el momento en cada paso del camino. Sin embargo, no tenía un plan de escape cuando todo se acabó, creo que estar en ese estado mental… me alcanzó. Era una de esas cosas que no sabía que estaba pasando. Nunca estuve en un personaje durante tanto tiempo, y fue tan oscuro, tan solitario, tan doloroso. Así que saliendo de esto, pensé: ‘Oh, sí, los negocios como siempre. Puedo volver a casa, me cortaré el pelo y todo volverá a la normalidad’. Me encontré en la rutina de estar aislado y me esforcé por asegurarme de que estaba solo una vez que terminé de hacer la película. Me tomó algo de tiempo explicar cómo me sentía y por qué me sentía tan triste y un poco deprimido. Fue alrededor de un mes. Simplemente me gusta volver a hacer cosas normales, estar cerca de mis amigos y familiares, estar realmente cerca y estar presente, no solo estar en la habitación, sino estar presente y comprometerme y hablando cosas que nunca he hablado”.

Black Panther