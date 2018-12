Michael Anthony estaría de regreso en Van Halen

Hablar de Van Halen es hacerlo de una de las agrupaciones más celebres de la historia del rock, por ello cada vez que surge alguna información relacionada con ella la atención hacía ellas es enorme, como está sucediendo con el más reciente rumor sobre el 2019.

Mike no ha tocado con Van Halen desde el año 2006.

Hace apenas unos días el vocalista David Lee Roth en una entrevista dio a entender que la banda estaría de regreso para el próximo año, pero sin confirmarlo al cien por ciento ni tampoco compartir mayores detalles, pero ahora la noticia viene de una voz realmente autorizada del rock estadounidense como el locutor Eddie Trunk, quien ha sido el que aseguró retorno sería con Michael Anthony.

El conductor de That Metal Show filtró que recientemente estuvo recibiendo diversos testimonios de gente de la industria, asegurando que el conjunto hará una gira por grandes estadios, con algunos grandes nombres, con su clásico bajista de regreso. Trunk no citó sus fuentes y fue enfático en que de momento son sólo rumores, pero que en su opinión son bastante fuertes.

Michael Anthony no es parte de Van Halen desde el 2006, pero el cuarteto de aquella primera época -completado por Lee Roth y los hermanos Eddie Van Halen y Alex Van Halen- no está junta desde 1996, cuando grabaron un par de canciones para su "Best Of".

Chickenfoot: Michael Anthony, Chad Smit, Sammy Hagar y Joe Satriani

Actualmente Michael Anthony forma parte del súper grupo “Chickenfoot”, al lado de Sammy Hagar (otro ex miembro de Van Halen), el baterista de los Red Hot Chili Peppers, Chad Smith y el virtuoso guitarrista Joe Satriani.

Ricardo D. Pat