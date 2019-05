¡Miau! Paty Cantú se exhibe después de tomar un baño (VIDEO)

Mi hermana y yo. La que estuvo cuando hice trueques de música en vez de amor. Cuando me puse borracha porque mientras yo cantaba para 17 mil personas, en ese mismo instante de película, se casaba mi primer amor. La que estuvo cuando soñé inocente. Y lo vuelvo a hacer. Cuando compuse las canciones que ustedes más quieren. Cuando compuse las que me pedían. Cuando he querido dejarlo todo. Cuando decido no detenerme. Cuando cae un eclipse de luna en agua y me enamoro. Cuando me rompo en pedacitos y me ayuda a encontrarlos para rehacerme y pintarle mariposas a mi alma de vasija de barro hecho en México. Con cejas levantadas y sangre de mujer que da la cara aunque le cueste. Hoy que me tomo un master en reinventarme y reencontrarme. La que se ríe y se pelea conmigo por las páginas de Harry Potter en aleman. La mejor fotógrafa. La nueva directora de Netflix. La mejor amiga del mundo. (Las fotos máso pero el amor, REGIO).

