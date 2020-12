Mía y Erik Rubín interpretarán algunos éxitos musicales de Timbiriche/Foto: Telehit

Mía Rubín, la hija adolescente de Andrea Legarreta y Erik Rubín demostrará todo su potencial musical en el concierto vía streaming llamado “Raíces” que se estrenará este 19 de diciembre en Cinépolis Klic. En el show musical, Mía dará voz a algunos de los éxitos de Timbiriche, el grupo al que pertenecía su papá.

Canciones como “Si no es ahora” y “Muriendo Lento” ahora tendrá una nueva versión con las voces de Erik y Mía, algo que tiene muy emocionada a la joven, ya que en una entrevista con el Sol de México, la adolescente de 15 años confesó que ella conoce muy bien estos temas.

“Estas son canciones súper emblemáticas y han marcado a muchas personas, incluso de mi generación debido a los papás. Yo tengo muchos amigos que siguen escuchándolas por lo importantes que fueron y me tiene emocionada darles voz porque las he escuchado miles de veces en el escenario y ahora me toca cantarlas”, comentó la hija de Andrea Legarreta.

La quinceañera también expresó su emoción por realizar su debut como cantante profesional de la mano de su padre, quien es un talentoso cantante y productor que le está ayudando a crear las canciones originales que estrenará próximamente.

Mía y Erik Rubín planean gira

Erik Rubín ha preparado el lanzamiento musical de su hija desde hace varios meses, y aún con la pandemia, el ex Timbiriche asegura que Mía ya tiene planes para hacer una gira musical, así como más proyectos que le ayudarán a crecer en la industria.

“Raíces” no sólo tendrá temas de Timbiriche, sino también del proyecto Sasha, Benny y Erik, así como canciones nuevas que Erik y Mía Rubín crearon juntos y que estará en el nuevo álbum que pretenden estrenar pronto.

¿Verás el nuevo concierto virtual de Mía Rubín junto a Erik Rubín? En La Verdad Noticias queremos saber tu opinión.

