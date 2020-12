Mía, la hija de Andrea Legarreta y Erik Rubín asegura que NUNCA se ha enamorado/Foto: Instagram

Con sólo 15 años, Mía Rubín está viviendo uno de sus más grandes sueños: el convertirse en cantante profesional. La adolescente hija de la conductora Andrea Legarreta y el ex Timbiriche Erik Rubín, está lista para cantarle al romance aunque ella nunca lo haya experimentado.

En una entrevista con el programa De Primera Mano, Mía Rubín reveló que nunca ha sentido lo que es estar realmente enamorada de una persona. Sin embargo, esto no le impide cantar sobre el amor, puesto que sí se ha llegado a ilusionar con algún joven.

“Nunca me he enamorado, nunca he vivido el amor a primera persona y no sé lo que es que te rompan el corazón, pero sí me he llegado a ilusionar, yo sueño mucho”, dijo Mía.

Ella agregó: “Soy muy romántica, me ilusiono, pero nunca he tenido nada serio, pero eso no me impide hablar del amor y de lo complicado que puede llegar a ser”.

Mía Rubín creará un hit el día que se enamore

La hija mayor del matrimonio Rubín-Legarreta sabe que en algún momento va a poder experimentar el enamoramiento, y cuando esto pase, ella bromeó con el hecho de que podría hacer un hit musical del momento inspirador.

Mientras tanto, el músico Erik Rubín aseguró en la entrevista que él apoya a sus hijas Mía y Nina en estos temas del romance; sin embargo, sabe que ellas tendrán que vivir sus propias experiencias para aprender sobre esto.

“Soy a todo dar, la verdad tenemos me tienen mucha confianza, me cuentan todo y eso es porque soy un padre alivianado, obviamente siempre les comparto mis experiencias, pero ellas tendrán que vivir su proceso”, declaró el padre de Mía Rubín.

El 19 de diciembre, Mia se unirá a su talentoso padre en un concierto virtual que ofrecerán en las redes sociales. ¿Crees que Mía Rubín podría crear una buena canción cuando esté muy inspirada por el amor? En La Verdad Noticias queremos saber tu opinión.

