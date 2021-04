Mía Rubín muestra drástico cambio después de su cumpleaños

Como te hemos informado previamente en La Verdad Noticias, la joven Mía Rubín cumplió 16 años hace unos días, y la celebración no pasó desapercibida, sin embargo, lo que más ha llamado la atención es que esta fecha fue un rotundo cambio para la intérprete.

La hija de Andrea Legarreta y Erik Rubín demostró que ya no es más una niña, sino que ya es una mujer, y fue a través de redes sociales que presumió su nuevo look.

A través de su cuenta oficial de Instagram la intérprete de “me rehuso”, que recientemente ha estrenado un disco junto a su padre, presumió una fotografía en la que muestra su cabello completamente lacio, después de que su gran melena destaca por ser ondulada y ligeramente rubia, tal y como la tenía su padre el rockero Erik Rubín cuando era joven.

“Están de acuerdo que no podía faltar la foto de 16 no?Gracias a todos por sus bellas felicitaciones de cumpleaños, no puedo estar más bendecida con tanta gente que me quiere y que me da tanto amor como ustedes”.