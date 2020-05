Mía Rubín, la hija mayor de Andrea Legarreta ¿Ya tiene novio?/Foto: Instagram

Mía Rubín hace unos días llegó a la edad de 15 años, pero tuvo que celebrar esta fecha importante desde el interior de su hogar junto a su hermana Nina y sus padres Andrea Legarreta y Erik Rubín. Pese a que la joven está muy enfocada en su próximo debut oficial como cantante, parece que también se ha dado tiempo para el amor, puesto que está dando señales de que tiene novio. OMG!

Hace unos meses el mismo cantante y productor musical Erik Rubín, confesó que aunque él verá a su hija mayor siempre como una bebé, está listo para que la joven pueda comenzar a salir con muchachos, ya que sabe es algo común con las chicas de su edad.

Erik Rubín y Mía Rubín/Foto: Quién

Así que al parecer la adolescente ya tiene el permiso de sus papás para comenzar a vivir una vida amorosa. De este modo, la hija de Andrea Legarreta ha comenzado a dar pistas de que posiblemente esté de romance con algún joven; esto se piensa después de que Mía recibiera mensajes públicamente de un chico llamado Patricio Pasquel.

Mía se ha dejado románticos mensajes con un joven/Foto: Instagram

Por el momento no se sabe ningún dato sobre el joven, ya que su cuenta de Instagram es privada y Mía Rubín aún no ha compartido una foto con su “enamorado”. Pero ambos se dejan tiernos mensajes de “te extraño” y “te amo”. Algo que ha causado revuelo en los internautas, ya que hay quienes opinan que la hija de la conductora de “Hoy” es muy joven para tener novio.

La belleza de Mía Rubín

Con más de 600 mil suscriptores en Instagram, Mía sigue demostrando que heredó la inigualable belleza de su famosa mamá. Son miles de usuarios de las redes sociales quienes constantemente adulan la belleza de la quinceañera y le piden que continúe subiendo fotografías de sí misma.

Pero tal parece que el corazón de la hija de Erik Rubín está siendo conquistado por un joven, a quien es probable que por ahora no pueda ver por la cuarentena. No obstante, aunque Mía tenga o no novio, la adolescente está decidida a forjar su carrera en la música y el medio artístico, ya que esa es su mayor meta hasta ahora.