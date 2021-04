Mía Rubín, hija de la conductora Andrea Legarreta, se enfrenta a la primera polémica de su carrera musical, pues a menos de 24 horas de haber lanzado un nuevo sencillo, la joven de 15 años ha sido acusada de plagio. Sin embargo, su padre, el cantante Erik Rubín, ha salido en su defensa a través de las redes sociales.

La canción de Mía Rubín es un cover del tema ‘Me Rehúso’ que Danny Ocean lanzó en 2016, pero lo que provocó el enojo de los cibernautas es que ella y Erik Rubín utilizaron los arreglos hechos por el dúo ‘Daniel, me estás matando’ y supuestamente no les dieron créditos.

Ante dicha situación, Erik Rubín utilizó sus historias de Instagram para aclarar que ellos sí les dieron créditos a ‘Daniel, me estás matando’, y que incluso, uno de sus tecladistas es gran amigo del dúo mexicano, por lo que ellos estaban enterados de que utilizarían su versión en el pasado concierto virtual que ofreció junto a su hija Mía.

“Hay gente que dice que me robé la versión de 'Daniel, me estás matando'. Para toda la gente que no vio el concierto, menciono que es una versión de 'Daniel, me estás matando'”, declaró Erik Rubín.

Mía Rubín se defiende de las críticas

Mía Rubín se defiende de los malos comentarios en Instagram.

Por su parte, Mía Rubín señaló, al igual que su padre, que los créditos se les fueron dados a ‘Daniel, me estás matando’ el día del evento. Cabe destacar que la canción fue presentada por primera vez en el concierto virtual ‘Raíces’ que ella y Erik Rubín ofrecieron el año pasado.

“Para los que vieron el concierto, sabrán que antes de empezar a cantar, @erikrubinoficial dio a mencionar que esta era una versión de @danielmeestasmatando que nos había encantado. Mencionados estaban. Besos”, declaró la joven Mía Rubín en Instagram.

