Mia Rubín es toda una princesa en primer concierto con Erik Rubín ¡HERMOSA!

Mía Rubín finalmente tuvo su debut oficial en la industria de la música junto a su padre, Erik Rubín, en su esperado concierto virtual de este 19 de diciembre y que maravilló a millones.

La hija de Andrea Legarreta se unió a Erik Rubín en “Raíces”, el concierto de streaming donde el cantante revivió algunos de sus primeros éxitos con nuevos arreglos musicales para la era moderna.

Además de deleitar a fans con su bella voz, Mía Rubín se robó las miradas de todos con un espectacular vestido rojo, digno de la época navideña, que le dio una increíble apariencia de princesa de los cuentos de hadas.

“19 de diciembre de 2020. Me atrevo a decir que este fue el mejor día de toda mi vida. El día en donde debuté al lado de mi papá, al lado de personas que admiro con todo el corazón, haciendo lo que más nos gusta y apasiona, la música”, escribió en Instagram.

Así fue “Raíces” de Mía y Erik Rubín

“Pude sentir A CADA UNO DE USTEDES aunque haya sido desde la distancia. Se me llena la cara de lágrimas de felicidad por todo el amor que me han dado a mi y a este hermoso proyecto. Le agradezco a TODOS los que fueron parte de este hermoso proyecto, tienen un lugar muy especial en mi corazón y los amo como no tienen idea. Esto fue: RAÍCES”, escribió Mía Rubín su mensaje de Instagram sobre su debut musical.

Mía Rubin fascina a fans con su presentación en "Raíces"

Desde hace semanas, padre e hija han encendido las redes sociales con su primer concierto virtual,”Raíces”, en el cual revivieron los éxitos que dieron fama al ex- Timbiriche.

El concierto fascinó a fans de Erik Rubín, e incrementó los seguidores de la joven Mía. Por su parte, su mamá, Andrea Legarreta escribió: “Ver a quien amas realizar un sueño es el regalo más hermoso de la vida”.

Puedes conocer más de la recién iniciada carrera musical de Mía Rubín en La Verdad Noticias.

Te puede interesar: Mía Rubín encanta en su debut musical junto a su papá, Erik Rubín

¿Qué te parece el look de Mía Rubín para su debut musical?, ¿Cuál fue tu presentación favorita del concierto virtual con Erik Rubín? Dinos en los comentarios.

¿Sabes de cuánto es el salario mínimo en México? El incremento aplicará a partir del 1 de enero de 2021. Síguenos en Google News y mantente informado.