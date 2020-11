Mia Khalifa y su versión de lo que es vestirse para invierno

“Si me ves en las calles luciendo un poco grueso, probablemente no sea yo porque solo me veo así desde un ángulo en particular”, así fue el mensaje que dejó Mia Khalifa en su cuenta de Instagram.

Conocida por sus no discretos outfit, Mia Khalifa se ha dejado ver con un look de invierno bastante fuera de lo habitual para ella, pero el cual sus fans aprobaron al 100 por ciento y es que bastantes emojis de fuego volaron por su cuenta después de verla con delicado atuendo.

La modelo libanesa tiene acostumbrado a su público a mostrarse despampanante en sus redes sociales, desde sofisticadas ropas deportivas hasta diminutos trajes de baño, de hecho en La Verdad Noticias te mostramos su outfit que empleó en medio del desierto el cual dejó cautivado a más de uno.

Mia Khalifa, la mujer que desafió estereotipos.

Mia Khalifa y su outfit de invierno

Los días cada vez se ponen más fríos, por lo que es normal estar cada vez más cubiertos para evitar las bajas temperaturas y claro, Mia Khalifa no podía dejar de sorprendernos con una increíble combinación de lo que para ella significa vestirse para estas fechas.

Acostumbra a usar diminutas prendas, la ex actriz porno nos dejó verla lucir, hace un par de días, una blusa negra de mangas largas la cual tenía la suficiente transparencia para dejar un poco más de piel, misma que cubría con su larga cabellera negra debido a que no tenía sostén.

La fotografía rápidamente robó los suspiros de muchos quienes no dejaron de comentar lo increíble que se veía la también comentarista de deportes.

Ahora nos presumio la combinación invernal que usó. Leggings en color rojo vino junto con un suéter color arena la cual la hacía lucir bastante coqueta, ya que complementará su look con dos coletas que caían por los hombros.

Aunque en este ocasión no se mostraba provocativa no por eso dejó de lucir bastante sensual, actitud que sus fans agradecieron y le hicieron saber.

