Mia Khalifa y su posible regreso al cine para adultos

En los últimos años, el nombre de Mia Khalifa ha aparecido en todas las noticias. La controvertida estrella es más conocida por un video sexual lanzado en 2014 en el que llevaba un hijab.

Una tormenta de fuego se encendió sobre el video, lo que llevó el nombre de Mia a la prominencia. Entonces, ¿Qué ha estado haciendo desde que dejó el cine para adultos? ¿Tiene planes de volver a la industria en el futuro?

¿Quién es Mia Khalifa?

¿Quién es Mia Khalifa?

Mia nació en el Líbano en una familia católica en 1993. Su familia emigró a los Estados Unidos en 2001 y creció en el condado de Montgomery, Maryland. Fue intimidada por el color de su piel, especialmente después de los ataques al World Trade Center el 11 de septiembre de 2001.

Como hemos mencionado en La Verdad Noticias, Mia Khalifa comenzó en el trabajo sexual publicando fotos de desnudos con su exmarido en Reddit. Luego, en octubre de 2014, salió el famoso (o infame) video de Mia haciendo un trío mientras usaba un hiyab.

Mia Khalifa y su ascenso a la fama

¿Quién es Mia Khalifa?

El video fue un mega éxito, pero lamentablemente llevó a la familia de Mia a repudiarla. El video fue recibido con mucha reacción, pero también llevó a Mia a ser la artista número uno en Pornhub en diciembre.

El famoso video llevó a Mia a actuar en más videos. Si bien solo terminó trabajando durante tres meses en la industria para adultos, siguió siendo una de las artistas más populares en Internet incluso varios años después de renunciar.

Después de dejar la industria para adultos, Mia tuvo varias carreras diferentes. Durante un tiempo, trabajó como asistente legal y contadora antes de convertirse en una personalidad de las redes sociales.

También trabajó como modelo de cámara web para BangBros, fue comentarista de deportes para algunos programas en línea diferentes, ha tenido apariciones como invitada en Ramy de Hulu y mantiene una cuenta de OnlyFans.

Probablemente lo más importante que pasó desde que Mia dejó el trabajo sexual fue su batalla legal con BangBros y Pornhub. Mia ha estado luchando contra ellos para que le devuelvan los derechos de sus videos porno, además de recuperar sus nombres de dominio.

Mia Khalifa y su posible regreso a la industria para adultos

Mia Khalifa y su posible regreso a la industria para adultos

Entonces, eso nos lleva a la gran pregunta: ¿Mia Khalifa regresará pronto a la industria para adultos? Aproximadamente un año después de que dejó de hacerlo, Mia le dijo a The Washington Post que el trabajo sexual ya no era necesariamente algo que le interesara.

Ella dijo: “Supongo que fue mi fase rebelde. Realmente no fue para mí. Me volví inteligente y traté de distanciarme de eso". Han pasado algunos años desde entonces y Mia está en su derecho de cambiar de opinión.

Cuando Mia anunció el año pasado que estaba creando una cuenta OnlyFans, un sitio utilizado por muchas trabajadoras sexuales para controlar su propio contenido, muchos pensaron que estaba volviendo al porno. Pero ese no es exactamente el caso.

Mia ha declarado: "Finalmente estoy creciendo en mi confianza en mí misma, en quién soy y en las decisiones que tomo por mí. No crearé contenido desnudo, solo quiero recuperar mi poder y simplemente publicar lo que quiero y lo que me hace sentir bien".

De hecho, después de su experiencia se convirtió en una chica anti-porno. “Esos 11 videos me perseguirán hasta que muera, y no quiero que otra chica pase por eso... porque nadie debería. En pocas palabras: no hagas porno. Y si lo hace, no lo haga con una empresa. Hágalo usted mismo en sus propios términos".

¿Variante brasileña de Coronavirus podría afectar a toda Latinoamérica? Síguenos en Facebook para mantenerte informado.