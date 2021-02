Mia Khalifa y su éxito en Only Fans por candentes fotografías

Todo es tendencia cuando aparece una de las modelos más tendenciosas del mundo, hablamos de la guapa pero polémica, Mia Khalifa, quien además se ha convertido en una de las mujeres más seguidas en redes sociales por su belleza y sensualidad. La libanesa se hizo famosa luego de protagonizar algunos videos para adultos hace algunos ayeres.

Hasta el momento, la joven ya no se dedica más a esa industria, pero no pierde la oportunidad de deleitar a sus fanáticos en sus diferentes redes sociales y ahora con su página de Only fans, esta nueva plataforma en donde pagas por ver contenido exclusivo, el nuevo negocio de Mia Khalifa

Mia Khalifa y su sensualismo

La celebridad visitó recientemente se hizo una sesión de fotos, sin embargo, grabó unos videos muy cortos,los cuales fueron sensación y que los hizo con un vestido blanco muy ajustado el cual se le puede notar la retaguardia y la delantera muy bien definidas, además de los guapa que está por su perfecto rostros musulman.

Posteriormente en publicaciones, se le puede ver a la modelo en donde posó sin brasier y mostró parte de sus voluptuosos encantos que dejaron poco a la imaginación. Desde sus inicios, Mia Khalifa siempre ha lucido un cuerpo esbelto pero en los últimos meses, la también modelo ha dado muestra de lo aplicada que está con el ejercicio.

Debido a que luce un cuerpo de envidia, la hermosa ex actriz de videos para adultos posa constantemente en bikini, prenda que al parecer se ha convertido en su gran aliado. Pese a que se encuentra resguardada en su hogar por el confinamiento que se vive en Estados Unidos, la modelo siempre sube contenido llamativo a través de las redes sociales.

