Mia Khalifa y su SEXY esposo roban suspiros en Instagram

La comentarista deportiva libanés-estadounidense y ex estrella de cine para adultos Mia Khalifa se emocionó en Internet después de anunciar su compromiso con el chef sueco Robert Sandberg, a quien describe como el amor de su vida.

Sandberg y la ex actriz porno se casaron en su casa en junio de 2020 después de que se pospusiera su ceremonia original debido a la pandemia de COVID-19.

Sin embargo, poco a poco el sexy esposo de Mia Khalifa se ha vuelto muy famoso en redes sociales, por lo que varias mujeres escriben obscenos comentarios en sus fotografías.

Sin embargo, el esposo de la famosa ex estrella ha optado por desactivar los comentarios en algunas fotografías, ya que los fans, o no tan fans, de su esposo lo utilizan para molestarlo, ofenderlo o recordarle el pasado de la ex comentarista deportiva.

¿Cómo inició la relación entre Sandberg y Khalifa?

Al explicar cómo se enamoró del chef sueco, Khalifa reveló que lo había seguido en Instagram en febrero de 2018 después de que el restaurante en el que trabajaba ganara una calificación de tres estrellas en la prestigiosa guía Michelin.

Él le envió un mensaje directo poco después de que ella lo siguiera, y el dúo se llevó bien.

Hasta el momento la pareja se ha mantenido fuerte a pesar de las polémicas que envuelven a la ex actriz porno y su polémico pasado con la empresa con la que grabó las cintas para adultos.

TE RECOMENDAMOS LEER: La verdad de Mia Khalifa después de los videos para adultos

El chef se ha mostrado abierto a que Mia Khalifa suba contenido sensual en sus redes sociales y en la plataforma de moda para vender fotografías: OnlyFans.