Mia Khalifa se une a OnlyFans ¿Habrá contenido para adultos?

Mia Khalifa finalmente ha creado su página OnlyFans, pero hay una trampa en todo esto. La ex actriz del cine para adultos no publicará ningún contenido para adultos (desnudos) en la plataforma de paga, ofreciendo a sus suscriptores solo contenido 'regular'.

Khalifa es más conocida por sus controvertidos días en la industria porno, cuando solía recibir amenazas de muerte por usar un hijab en sus videos. Habiendo clasificado como la número uno en Pornhub, la modelo de 27 años pronto pasó a los comentarios deportivos.

Sin embargo, ahora ha decidido centrar su atención en la plataforma basada en suscripción. Junto a una foto de ella comiendo sushi, y apartando la vista de la pantalla de su computadora portátil donde se ve su página de OnlyFans, Khalifa escribió en Instagram:

"Tengo un trabajo de tiempo completo... como contadora" con un emoji sonriente. Como se esperaba, más de un millón de personas presionaron el corazón debajo de la publicación a pesar de que Mia cobrará a sus suscriptores $11.99 al mes para ver su contenido inédito.

Mia Khalifa fue bien recibida en OnlyFans

La ex actriz del cine para adultos agradeció a sus seguidores por su ardiente apoyo en OnlyFans, y detalló": Aunque no voy a crear contenido desnudo, voy a tratar esta página como mi Instagram sin términos de servicio jajaja. Quiero recuperar mi poder y solo publicar lo que quiero y lo que me hace sentir bien”.

Khalifa agradeció a sus seguidores por su ardiente apoyo en OnlyFans

Pronto los fanáticos se apresuraron a ofrecer su cordial bienvenida al sitio, lo que también estimuló a Khalifa a seguir su anuncio con lo 'emocionada' que está por el futuro. Después de eso, elogió a los creadores que publican contenido para adultos en la plataforma paga, escribiendo:

"Compañeros contables... gracias por ser asombrosos y seguros en sus cuerpos y las decisiones que toman con ellos, todos ustedes me inspiran a recuperar mi poder". Khalifa, quien fue una sensación mundial en el porno, reconoció que fue una de las peores etapas de su vida.

Es por eso que advirtió a otros que no se unieran a la industria. "Esos 11 videos me perseguirán hasta que muera, y no quiero que otra chica pase por eso, porque nadie debería", compartió. "En pocas palabras: no hagas pornografía. Y si lo haces, no lo hagas con una empresa”, dijo la modelo.