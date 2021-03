Mia Khalifa se sincera sobre las amenazas del ISIS y la industria del porno

La ex estrella de PornHub, Mia Khalifa, se abrió al período de su vida poco después de que un video para adultos de ella usando un hiyab se volviera viral en Internet, lo que la llevó a recibir múltiples amenazas de muerte por parte del ISIS.

Como hemos mencionado en La Verdad Noticias, la escena se volvió viral de inmediato y Mia, de entonces 24 años, recibió un torrente de abuso en línea que finalmente la llevó a abandonar la industria tres meses después.

Mia le dijo a la presentadora del podcast Call Her Daddy, Alexandra Cooper, que la escena es "una cosa" por la que generalmente no deja que la gente le pregunte, pero admitió que es hora de enfrentarla "de frente".

Alex entra en la entrevista con Mia Khalifa diciendo que la estrella probablemente está "cansada" de hablar sobre el "evento", pero le pregunta quién era ella en el momento en que se volvió viral.

Mia Khalifa y su popular video para adultos

"Todos los que están escuchando, es posible que sepan o no de ese evento y no estamos aquí para hablar sobre eso, pero después de que esta escena porno se volvió viral, ¿quién era esa chica en el momento en que se viralizó?”, dijo alexa.

Y luego agregó: "Para tener el sentimiento más aislado, estás sola, tienes personas que te envían amenazas de muerte y tu familia en ese momento no te apoya, ¿cómo llegaste aquí hoy? Mucha gente no habría podido sobrevivir a eso".

Mia dice que la escena sucedió en el momento en que comenzó a "disociarse" y "compartimentar" de sí misma y "fingir que las cosas nunca sucedieron". Incluso dijo que "se quedó callada" y no habló abiertamente sobre la pornografía durante tres años completos.

La estrella de OnlyFans dijo: "Entonces, no sé dónde estaba porque fue en el momento en que comencé a disociarme y a dividirme en compartimentos y a fingir que las cosas nunca habían sucedido hasta el punto en que no hablé de pornografía durante los primeros tres años”.

Mia recordó el peor momento de su vida

Mia Khalifa reconoce que ya no puede simplemente "esconder cosas debajo de la alfombra" y "esperar que se vayan", y agregó que no quería hablar de eso porque "no quería darle mucha importancia a eso".

La actriz adulta también dijo que todo fue malinterpretado y que era el "elefante en la habitación en todas partes" a las que iba, incluso en las entrevistas de trabajo. Ella le dijo a Alex: "No puedes simplemente esconder las cosas, no es así como funciona, tienes que enfrentarlas”.

Alexandra pasó a preguntarle a Mia cómo era la vida de aquella chica amenazada de muerte por ISIS. La estrella no dudó en contestar y rápidamente señaló ese momento en específico como el peor de su vida.

Ella dijo: "Fue repugnante, vivía entre cucarachas, fue el peor momento de mi vida. Tenía 2 millones de seguidores en Instagram y nadie imaginaba lo que está viviendo”. Mia finalizó la entrevista diciendo que prácticamente no ganó dinero con el popular video.

