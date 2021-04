Mia Khalifa se deja ver completamente desnuda desde la bañera (FOTO)

Mia Khalifa está de regreso. La ex estrella adulta convertida en influencer lo está mostrando todo en las redes sociales. Mia, una de las estrellas porno más populares a pesar de no haber tenido una temporada tan larga en la industria, ha incendiado las redes con un par de fotos.

Mia había dejado la industria debido a supuestas amenazas que recibió de ISIS. Es posible que Khalifa haya abandonado la industria, pero sigue compartiendo imágenes obscenas y reveladoras en sus redes sociales, principalmente en Instagram.

La joven volvió a recurrir a su cuenta oficial de Instagram y ha compartido un par de imágenes. En una de las postales, Mia Khalifa posó completamente desnuda desde la bañera de su casa. Ella subtituló la imagen diciendo: "Toma mi mano fuerte".

En otra foto, la influencer modeló en lencería apenas visible y dijo: "Sol eterno de la mente irreflexiva (siempre es verano en mi OF)". Compartiendo una foto más con el mismo atuendo ella escribió: "Aunque es pequeña, es gruesa (y onleefanz)".

Mia Khalifa y su paso por la industria porno

Anteriormente, Mia Khalifa se había abierto sobre el dinero que ganaba en la industria del porno. Hablando con la autora estadounidense Megan Abbott, Mia había dicho: "Hice un total de alrededor de $12,000 en la industria y nunca volví a ver un centavo después de eso".

Mia incluso había dicho que cuando filmó su primer video porno, no estaba lista para ganar tanto tráfico y hacerse popular. Como hemos mencionado en La Verdad Noticias, fue el video porno de Mia Khalifa con un hiyab lo que hizo las cosas difíciles para ella.

"Al instante que fue publicado, fue como la pólvora. ISIS me envió amenazas de muerte, me enviaron una imagen de Google Maps de mi apartamento. Me quedé en un hotel durante dos semanas después de eso porque el miedo realmente se instaló”, agregó Khalifa.

