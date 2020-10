Mia Khalifa se deja ver bien mojada en video de Instagram

Bastante activa se encuentra la ahora influencer y comentarista deportiva, Mia Khalifa, y es que en las últimas 24 horas ya tenía tres publicaciones colocadas en su cuenta de Instagram, pero fue el último video fue un bombazo de sensualidad cuando se dejó ver toda mojada.

Lo curioso y controvertido de todo esto es que, como hace unos días se dijo en La Verdad Noticias, Mia Khalifa se encuentra en una lucha constante contra la industria del porno, ya que considera que esta solo utiliza promueve el abuso.

Así mismo ya es de conocimiento público que la ex actriz de cine para adultos confesó que su paso por la pornografia le dejo huellas, incluso traumas y hasta dificultad para conseguir nuevos empleos y salir adelante por lo que años después ha decidido convertirse en activista libanesa.

La modelo libanesa y comentarista de deportes emociona a sus fans con nuevo contenido.

Video sensual en Instagram

Mia Khalifa provoca con la mirada al mostrarse demasiado sensual mientras disfrutaba de un momento de spa en un nuevo video colocado en su cuenta de Instagram, en el que además muestra como ella misma se toca por momentos.

Este video fue acompañado por el siguiente comentario. “Dime es este paraíso SPA de @iconapop y @sofitukker video musical OUT NOW (enlace en la biografía) Protagonizada por @jtfirstman y cada uno de sus pelos en el pecho (me quedé con algunos como recuerdo). Dirigida por @laurenelizadunn maquillaje por @neicybaby. @petermosiman en servicio de espuma”.

Previamente la modelo libanesa deslumbró a sus fans con una fotografía en toallas mientras montaba una bicicleta de gimnasio, definitivamente la antesala del impactante video promocional que realizó.