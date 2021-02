Mia Khalifa se “burla” de Jeff Bezos tras su divorcio y las redes la critican

La estrella de cine para adultos Mia Khalifa bromeó sobre acuerdos prenupciales después de compartir un artículo que afirma que la ex esposa de Jeff Bezos ha donado 6 mil millones de dólares.

La ex leyenda de Pornhub compartió una historia, que detalla cómo se han regalado 7,6 mil millones de dólares de la fortuna de Amazon, pero una gran parte de eso fue por la ex esposa del multimillonario.

Mia compartió el artículo en su Instagram y escribió: "Y es por eso que no firmamos acuerdos prenupciales", seguido del emoji de calavera. Añadió a sus fans: "Gran lectura, por cierto".

Jeff Bezos anunció su decisión de dimitir como director ejecutivo de Amazon.com Inc el 2 de febrero. Catalogado como la segunda persona más rica del planeta, vale alrededor de 200 mil millones de dólares.

¿Mia Khalifa conoce a Jeff Bezos?

El empresario, si sigue adelante con sus planes de filantropía, seguirá los pasos de Bill Gates, quien también se tomó en serio las donaciones después de alejarse de sus imperios.

En 2000, Bezos dijo en el programa de Charlie Rose: programa en 2000. "Suponiendo que podamos hacer de Amazon.com una empresa duradera, que todavía no hemos terminado".

Los informes indican que se han regalado alrededor de 7.200 millones de dólares, pero la mayor cantidad de efectivo proviene de su ex esposa MacKenzie. La pareja se divorció en 2019.

Tras su historia en Instagram, las redes sociales empezaron a atacar a Mia Khalifa ya que la acusaron de ser una oportunista y de atacar a la ex de Jeff Bazos.

Como te informamos anteriormente en La Verdad Noticias, esta no es la primera vez que Mia Khalifa se mete en problemas por temas de interés general o político.

Las redes se volcaron contra Mia Khalifa tras burlarse de Jeff Bezos.

Mia Khalifa muestra sus atributos en un diminuto bikini

Cuando no está preparando contenido para publicar en “Only Fans”, Mia Khalifa aprovecha para actualizar sus redes sociales y pasar un rato con sus amigas, tomando sol y compartiendo tragos en su casa.

Una de las fotos que publicó durante este verano en su cuenta de Instagram, la modelo libanesa se mostró con un traje de baño rosa marca Gucci que enamoró a sus seguidores.

"La razón por la que uso bombilla es que la única forma en que puedo beber alcohol, es si lo termino lo más rápido posible", escribió Mia Khalifa en la publicación.

Como hemos mencionado, esta no es la primera vez que uno de sus trajes de baño se vuelve tendencia. También compartió una foto recostada sobre una hamaca en una paradisíaca playa, luciendo un diminuto bikini rojo.

Mia Khalifa y su pasado no tan “obscuro” que la llevó al cine porno

Puede que conozcas a Mia Khalifa de PornHub pero hay más en ella de lo que parece. Mia Khalifa nació el 10 de febrero de 1993, por lo que tenía 28 años.

Khalifa nació en el Líbano, se mudó a los Estados Unidos a los siete años. Se hizo famosa por su trabajo galardonado en la industria del cine para adultos y se convirtió en la animadora para adultos mejor clasificada de PornHub.

Después de dejar la industria del porno, Khalifa se reinventó como una destacada personalidad de las redes sociales y se convirtió en comentarista de deportes. Actúa como modelo de cámara web y hace transmisiones en vivo en Twitch.

Polémica de Mia Khalifa en la industria porno

Después de protagonizar un clip en el que realizó un acto sexual mientras usaba un hiyab, Mia admitió que había recibido amenazas de muerte del grupo terrorista ISIS.

Ella dijo que fue atacada por el grupo en línea y que amenazaron con decapitarla y le enviaron imágenes. Esto la llevó a dejar la industria para adultos, pero se negó a dejar que arruinara su vida.

“Hicieron retoques en una foto de mí siendo decapitada y me amenazaron con que eso me pasaría. Me preocupa, pero trato de no mostrarlo, porque no puedes mostrar debilidad”, aseguró.

A pesar de la polémica que la engloba, y después de salirse de la industria porno, Mia Khalifa se ha visto como una defensora de los derechos de la mujer y de la libertad sexual

