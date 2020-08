Mia Khalifa rompe en llanto y pide ayuda en Instagram tras explosiones en el Líbano

Mia Khalifa lloró en Instagram después de hablar sobre las explosiones gemelas del Líbano. Invitó a sus seguidores a ayudar a la gente allí porque las autoridades del Líbano no los protegieron.

Un mínimo de 78 personas murieron y más de 4.000 resultaron heridas por las explosiones.

La ex estrella del porno Mia Khalifa no pudo contener de nuevo sus lágrimas después de hablar sobre las explosiones gemelas que sacudieron su país de residencia, el Líbano.

La comentarista de actividades deportivas compartió una historia de Instagram en la que habló sobre cómo el gobierno federal le falló a la gente del Líbano.

En su cuenta oficial de Instagram, la estrella de cine de 27 años invitó a sus seguidores a donar y ayudar a la gente de Beirut. Khalifa dijo que el gobierno federal ha "fallado" completamente en proteger a la gente del Líbano.

Ella comparó la situación en el Líbano con la situación en los Estados Unidos y compartió que de ninguna manera entendía el "odio" por la policía como lo hace ahora.

“Comparta, done o haga lo que pueda porque el gobierno del Líbano les falló (a la gente) también. No es solo Estados Unidos. Hombre, nunca he entendido el odio a la policía como lo hago ahora ”, mencionó Mia Khalifa en el video.

La estrella de TikTok también compartió un hipervínculo junto con el video donde la gente puede ir y donar para ayudar a los afectados por las explosiones duales en el Líbano.

En otro video que publicó en su cuenta oficial, la actriz de cine para adultos culpó a Hezbollah, un grupo militante libanés, por la explosión y los criticó por los crímenes que les ha "infligido" a la gente.

Además, afirmó que las explosiones no ocurrieron debido a "fuegos artificiales".

“No Hezbollah mintiendo al pueblo libanés acerca de esconder explosivos en nuestro suelo, diciendo que esta explosión fue causada por FUEGOS ARTIFICIALES. ¿Fuegos artificiales? Permítanme decir esto una vez y decirlo claramente: son una vergüenza y el pueblo libanés se merece algo mejor ”, escribió Khalifa en la plataforma para compartir fotos.

A Mia Khalifa no se le permitirá ingresar a su país de residencia debido a su paso por el negocio del porno.

Beirut fue sacudida por dos explosiones cerca de los puertos de la ciudad. En respuesta a numerosos estudios, las explosiones ocurrieron en un almacén que almacena fuegos artificiales. Sin embargo, en la actualidad se desconoce el detonante preciso de las explosiones.