Mia Khalifa revela lo EXTRAÑO que fue su debut en el cine para adultos

La industria del porno en línea tiene ganancias fabulosas de miles de millones de dólares al año, pero los que se benefician de este negocio no son los actores, sino las grandes corporaciones que producen esos materiales. En una entrevista reciente con la BBC, la actriz de cine para adultos Mia Khalifa habló abiertamente sobre la industria.

Mia Khalifa explicó que durante su niñez no estuvo conforme con su cuerpo: "He luchado con el exceso de peso durante toda mi infancia y nunca me consideré atractiva. No pensé que los hombres pudieran apreciarme sexualmente. "En los primeros años de la escuela secundaria, comencé a perder peso”.

Mia Khalifa reveló durante una entrevista que sus primeros días en la industria del porno fueron sumamente extraños

“En el último año, adquirí mucha confianza. Ya no era esa chica gorda. Perdí unos 20 kilogramos. Desafortunadamente, mis senos también se encogieron, pero luego "A través del ejercicio, recuperé su firmeza. De repente, noté que mis pechos se volvían extremadamente atractivos para los hombres”, comentó la ex actriz para adultos.

No estaba acostumbrada a esa sensación de ser deseada por otra persona. No estaba acostumbrada a sentirme así. Cuando comencé a recibir cumplidos, no quería nada más. Quería que ese sentimiento durara para siempre", dijo Mia Khalifa durante la entrevista con la BBC.

La actriz explicó que durante su niñez no estuvo conforme con su cuerpo

La modelo confesó que la invitación a hacer películas para adultos no fue directa. "Nadie me dijo: ¿Qué tal actuar en películas para adultos?' No hay tal cosa... Al principio, me dijeron: ¡Eres muy hermosa! ¡Te ves muy bien! Harías una muy buena carrera como modelo en pictóricas desnudas”, mencionó la ahora modelo.

Cuando entré por primera vez a un estudio fotográfico, me sorprendió: me gustó de inmediato. Estaba limpio, era muy hermoso. Y estaba en Miami. No había nada allí que me hiciera sentir avergonzada. Me pidieron que tomara fotos desnuda. No fue hasta la segunda sesión que me preguntaron si quería actuar en películas porno", dijo Mia.

"En el último año, adquirí mucha confianza. Ya no era esa chica gorda. Perdí unos 20 kilogramos"

Mia Khalifa reveló que era "una máquina de hacer dinero"

Sin embargo, la ex actriz admitió que, desde el primer momento, quienes descubrieron su talento vieron en ella "una máquina de hacer dinero". en ese tiempo ella tenía solo 21 años de edad. A pesar de su fama de la noche a la mañana, la vida de la comentarista deportiva nunca fue color de rosa.

"Cuando estoy en público, me encierro. Es terriblemente estresante. Me parece que la gente me está mirando. ¡Estoy con ropa! Pero es como si viese lo que hay más allá de mis vestidos. Siento que me veo desnuda y eso me da vergüenza”, comentó la ex actriz del cine para adultos.

TE PUEDE INTERESAR: Mia Khalifa tuvo que sacrificar algo muy importante con tal de operarse la nariz

Ahora, de 26 años, Mia mira con pesar sus decisiones y hace grandes esfuerzos para ayudar a otras mujeres jóvenes que están siendo explotadas por la industria. "La adicción a la pornografía afecta la relación de la pareja. Los hombres esperan que sus parejas hagan lo que ven en las películas. ¡Pero en realidad, no existe tal cosa! Nadie puede ser así en la vida cotidiana”, dijo Mia al finalizar la entrevista.