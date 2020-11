Mia Khalifa revela las terribles consecuencias de ser una actriz porno

Todos, o quizá la mayoría de personas, han escuchado al menos una vez el nombre de Mia Khalifa, aunque no hayan visto su trabajo. Y es que la joven ex actriz de cine para adultos se convirtió en una leyenda en la industria por su carisma, sensualidad, atrevimiento y su origen libanés.

Definitivamente, este último factor es el que más ha llamado la atención y, por qué no decirlo, es lo que le ha asegurado el éxito con solo tres meses en esta industria. Sin embargo, también es su principal dolor de cabeza.

Mia Khalifa se convirtió en una leyenda de la industria

En más de una ocasión, ha admitido que la principal razón por la que dejó el cine para adultos eran las amenazas de muerte que empezó a recibir de ISIS (extremistas religiosos de su país natal, Líbano), pero no son los únicos de los que tiene que preocuparse.

Su corta, pero explosiva carrera en el porno le dejó muchas más secuelas de las que habla. “Me hice muy dura, así que me siento incómoda al hablar sobre el movimiento #MeToo porque no me siento como si fuera parte de eso”, confesó Mia en una entrevista para la BBC.

Mia solo estuvo tres meses en la industria del cine para adultos

Como hemos mencionado en otros artículos de La Verdad Noticias, el movimiento #MeToo nació en Twitter con el objetivo de hacerle un paro a los acosos y maltratos. Sin embargo, esta ‘corriente’ cibernética no ha incluido como es debido a la guapa Mia Khalifa.

MIa Khalifa es señalada por su pasado

Por otro lado, durante la entrevista, le preguntaron si solía ser indiferente con las demás personas a lo que respondió que sí. “Más o menos sí, especialmente porque la gente se acercaba a mí, y no todos eran educados, y me pedían una foto”, mencionó la ex actriz.

“Mi grupo demográfico es predominantemente masculino, de entre 18 y 24 años. Combina eso conmigo saliendo con mis amigos a un bar, gente bebiendo, interacciones con personas… Yo diría que el 60% va de grosero a aterrador, así que siempre miro por encima del hombro”, detalló.

De esta manera, queda claro por qué Mia Khalifa, quien ahora incursiona en otros rubros como la cocina y las redes sociales, se ve obligada a crear ‘muros’ que la separen de sus ‘seguidores’, quienes con el pretexto de tomarse una foto, la acosan, juzgan y hasta humillan por su pasado.