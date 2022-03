Mia Khalifa reta la censura de Instagram con atrevidas fotos luciendo su belleza

La influencer sorprendió a sus millones de seguidores.

Mia Khalifa se ha convertido en toda influencer a nivel mundial y esta ocasión la también modelo libanesa dejó atónitos a sus millones de seguidores de Instagram al compartir una serie de fotografías en las que resaltó su belleza y trabajada figura.

La ex actriz del cine para adultos reapareción en sus redes sociales tras los rumores de su pregunta muerte y modeló un vestido estampado con el cual levantó suspiros en sus más de 27.2 millones de seguidores.

Como dimos a conocer en La Verdad Noticias, fue a finales de enero que los rumores sobre la muerte de la libanesa empezaron a circular, luego que la página de Facebook de la modelo anunció su deceso. Aunque más tarde, la misma Mia reveló que todo se trató de un hackeo.

Fotos de Mia Khalifa en Instagram

La modelo libanesa derrochó sensualidad.

Recientemente la libanesa compartió una serie de fotografías en las que se le observa modelando con un vestido estampado semitransparente con el cual dejó ver su espectacular figura, mismo que acompañó de unos zapatos en color azul.

En cuestión de horas, la publicación de la ex actriz en Instagram superó los 2 millones de me gusta y recibió todo tipo de comentarios por parte de sus fanáticos, quienes no dudaron en elogiar su belleza.

“La más hermosa”; “Mi amor platónico”; “Bella”; Bellissima la nostra Khalifa”; “Eres lo mejor de lo mejor; “Sigo enamorado”, fueron algunas de las reacciones de los seguidores de la también influencer.

¿Qué le pasó a Mia Khalifa?

Es de origen libanés

El rumor sobre la presunta muerte de Mia surgió después de que se registrara un cambio en su cuenta de Facebook de la libanesa al pasar al modo “En memoria”, sin embargo, fue días después de la misma modelo reapareció en sus redes sociales y desmintió su presunto deceso, asegurando que fue víctima de un hackeo. Si quieres saber más sobre la modelo te recomendamos: ¿Quién es Mia Khalifa y a qué se dedica actualmente?

