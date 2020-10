Mia Khalifa responde a duras críticas por unirse a OnlyFans

Hace poco más de una semana, la ex estrella porno Mia Khalifa anunció que se uniría a la plataforma OnlyFans, y desde entonces los chicos han provocado una tormenta.

OnlyFans se asocia comúnmente con el trabajo sexual, y los suscriptores pagan una suscripción mensual para ver contenido para adultos a menudo obsceno. Mia Khalifa fue la última celebridad de alto perfil en unirse a la plataforma, solo unas semanas después de que Bella Thorne causara cierta controversia al unirse a ella.

La decisión de Mia Khalifa ha causado un gran revuelo, ya que la ex estrella porno número 1 buscada en Pornhub es una ávida crítica de la industria del porno y su explotación de las mujeres.

Khalifa pasó solo tres meses en la industria del porno en 2014, creando 11 videos que desde entonces ha pasado los últimos cinco años tratando de eliminar. La compañía de películas para adultos BangBros aparentemente se aprovechó de la etnia de Khalifa haciéndola usar un hiyab, a pesar de ser cristiana, en un video ahora infame.

Mia Khalifa puede controlar lo que publica

Desde entonces, Mia Khalifa ha sufrido cinco años de abuso, negatividad y amenazas de muerte dirigidas contra ella debido a su papel en la industria, que ha denunciado abiertamente.

Por ello, la respuesta de algunos cuando anunció que aparentemente volvería a ingresar al mundo del trabajo sexual, a pesar de que intentaba activamente separarse de él.

Si bien OnlyFans está asociado con el trabajo sexual, no se usa estrictamente para este propósito, y muchos creadores de contenido lo usan como un medio para acercarse a los fanáticos, con conversaciones uno a uno o incluso dando tutoriales sobre una variedad de software en línea, como Photoshop.

Los usuarios de Twitter han calificado el movimiento de Khalifa hacia OnlyFans de "hipócrita", "irónico" y "estúpido". Sin embargo, la cuestión es que está muy claro que ninguno de estos usuarios ha visitado realmente su perfil, ni debería tener que hacerlo, ya que ella ha declarado que estaría compartiendo "el tipo de contenido SFW [adecuado para el trabajo]".

Mia Khalifa responde a críticas

Ella describió su decisión al hacer el perfil, diciendo: “Aunque no crearé contenido desnudo, trataré esta página como mi Instagram sin términos de servicio.

“Quiero recuperar mi poder y publicar lo que quiero y lo que me hace sentir bien”, continuó.

Así que no se dedica al trabajo sexual literal, sino a un medio más descarado de compartir imágenes atrevidas en lugar de usar Instagram. Sin embargo, esto no impedirá que los que están en Twitter la llamen hipócrita.

Además, si bien Khalifa ha criticado la industria del porno, no está activamente en contra del trabajo sexual, sino simplemente una industria que manipula y se aprovecha de las mujeres jóvenes como lo hizo con ella misma. Entonces, si Khalifa está publicando contenido NSFW o no, no viene al caso.

Con su cuenta OnlyFans, Mia Khalifa puede controlar lo que publica, una diferencia clave con respecto a su tiempo en la pornografía, lo que le otorga total autonomía sobre cómo se muestra su cuerpo. Y le pagan directamente por hacerlo.