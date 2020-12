Mia Khalifa respalda a Pornhub tras eliminar dos tercios de sus videos

La ex actriz de cine para adultos, Mia Khalifa, respalda los cambios importantes anunciados por el sitio para adultos Pornhub luego de que esta se viera involucrada en una polémica sobre videos de violación infantil.

Pornhub, una de las plataformas para adultos más visitadas del mundo con un estimado de 3.500 millones de visitas al mes, más que Netflix o Amazon, ahora solo permitirá que "usuarios debidamente identificados" carguen contenido.

Esta medida se produce después de que el New York Times documentara la historia de mujeres jóvenes que afirman que se habían publicado videos de ellas mismas siendo menores de edad en el sitio web de pornografía.

Como te mencionamos en La Verdad Noticias, la empresa matriz de Pornhub, MindGeek, ha negado las afirmaciones del periodista ganador del premio Pulitzer, Nicholas Kristof, quien encontró varios videos con abuso sexual, pornografía infantil y violación.

Mia Khalifa respalda las nuevas medidas de Pornhub

Khalifa respaldó los cambios

Pero siguiendo la columna de Kristof, Pornhub ha publicado una declaración que documenta cambios importantes en la forma. Y respaldando los cambios estaba Mia Khalifa, una de las mujeres más famosas del sitio pornografico.

Khalifa compartió la columna de Kristof en su cuenta de Instagram, mencionando un tweet del periodista que decía: “Pornhub acaba de anunciar grandes cambios: a.) Permitir cargas solo de usuarios verificados; b.) sin descargas; c.) mejoras con moderación.

Mia Khalifa respalda las nuevas medidas de Pornhub

"Postura inicial: mucho depende de la responsabilidad con que Pornhub los implemente, y no se ha ganado mi confianza en absoluto, pero parecen cambios muy importantes”, se puede leer en el Instagram de la ahora influencer.

La última medida que tomó Pornhub fue borrar todos los vídeos subidos por usuarios no verificados, que suponen dos tercios del total de su repositorio. La plataforma de contenido pornográfico trata así de limitar las consecuencias que se pueden derivar del artículo de The New York Times.