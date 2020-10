Mia Khalifa recuerda su pasado con una sensual fotografía en Instagram

La ex actriz porno, Mia Khalifa, ha vuelto a levantar pasiones en redes sociales. Ahora, la comentarista deportiva compartió una sexy fotografía antigua en Instagram, donde posa sensualmente mientras come un jugoso pedazo de carne, de cuando se dedicaba al cine para adultos.

En solo 20 horas de publicada, la imagen ya llevaba más de 1 millón de ‘likes’ y comentarios, entre ellos el de su pareja el chef Robert Sandberg. Muchos recordaron la época en la que Mia Khalifa grabó videos para adultos, aunque cabe aclarar que su paso por este mundo fue corto.

Actualmente, Mia se dedica a actividades totalmente diferentes. Ha sido comentarista deportiva, escritora e historiadora. Hace algunas semanas, Khalifa expresó a través de Instagram que llegaría a la plataforma OnlyFans.

Sus seguidores creyeron que era un regreso al porno, sin embargo, Mia aclaró que no compartiría contenido tan explícito, que más bien sería contenido “regular” pero sin las cadenas que Instagram le pone.

Historia de Mia Khalifa

Después de protagonizar un clip en el que realizaba un acto sexual mientras usaba un hiyab, Mia admitió que había recibido amenazas de muerte del grupo terrorista ISIS. Ella dijo que fue atacada por el grupo en línea y amenazaron con decapitarla y le enviaron imágenes viles de su ejecución.

Esto la llevó a dejar la industria para adultos, pero se negó a dejar que arruinara su vida.

En octubre de 2017, Mia Khalifa anunció que sería coanfitriona de un programa de entrevistas deportivo diario llamado "Out of Bounds", y luego renunció dos meses después.

Hablando en el podcast de Lance Armstrong, Forward, el joven de 25 años dijo: "No quería estar en Los Ángeles. Era el trabajo de mis sueños, pero me fui cuando me di cuenta de que no vería mi propio programa.

TE RECOMENDAMOS LEER: Mia Khalifa sorprende a sus fans con diminuto traje de baño ¡Preciosa!